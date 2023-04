Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachrichten für alle Wanderfreunde und Freunde des geselligen Beisammenseins: die Grieswaldhütte, die Hütte des Pfälzerwaldvereins in Thaleischweiler-Fröschen öffnet wieder. Ein junges Team setzt den weit über die Grenzen der Region hinaus beliebten Hüttenbetrieb fort.

„Ich hatte Tränen in den Augen“, beschreibt Kurt Kiefer, Noch-Vorsitzender des PWV, den Abend, an dem er in die Grieswaldhütte kam, „und Tim und Markus