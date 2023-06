Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Lemberg-Salzwoog wird zu schnell gefahren. Mehrere Geschwindigkeitsmessungen ergaben eklatante Überschreitungen der damals gültigen 30 Stundenkilometer. Mehrere Autofahrer waren mit über 80 Stundenkilometern in den Ort gerast. Der Ortsbeirat fordert eine Verschwenkung an einem Ortseingang.

Im Oktober und November 2020 wurde mehrfach in der Lindelstraße die Geschwindigkeit gemessen. Zu dieser Zeit galt wegen einer Umleitung in Salzwoog Tempo 30, aktuell ist es wieder Tempo 50. Laut