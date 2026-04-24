Ein Hühnerleben in der Eierproduktion kann grausam sein. Manche Legehennen bekommen aber eine zweite Chance: Über Verena Sand aus Clausen werden sie in gute Hände vermittelt.

45 Millionen Legehennen gibt es in Deutschland. Nach 14 bis 16 Monaten lässt die Legeleistung nach, und fast alle Tiere werden „ausgestallt“ – womit der Weg zum Suppenhuhn oder Hundefutter gemeint ist. Seit ein paar Jahren gibt es Initiativen wie „Rettet das Huhn“ und Menschen wie Verena Sand und ihren Mann Stefan Cziesla-Sand, die Hühner von Betrieben mit Boden- oder Freilandhaltung abholen und weitervermitteln.

„Die sind alle gerupft, wenn sie hier ankommen“, erzählt Verena Sand. Auch in Freilandbetrieben seien oft zu viele Tiere auf einer Fläche, die sich dann gegenseitig rupfen. Viele seien richtig krank beim Ausstallen: Legedarmentzündungen, Parasiten und andere schlimme Erkrankungen müssten behandelt werden. Viele kämen mit im Nagel eingewachsenem Kot bei ihnen an. Dann muss Verena Sand 800 Euro für eine Operation mit Ultraschall zahlen. „Andere fahren in Urlaub, wir haben Hühner“, antwortet die Tierschützerin auf die Frage, wo das Geld dafür herkommt.

Wie bei den Bremer Stadtmusikanten

Das Ehepaar lebt in einem Haus am Dorfrand von Clausen. Vier Katzen, einen Hund und aktuell 14 Pflegehühner hält Verena Sand selbst, zwei der Hühner dürfen auch ins Haus. Marta und Muppfel marschieren wie selbstverständlich von der Veranda ins Wohnzimmer, vorbei an den desinteressiert dreinschauenden Katzen und Hunden. Sehr kräftig und mit prächtigem Gefieder machen die zwei einstigen Legehennen überhaupt keinen kranken Eindruck mehr. „Die dürfen immer rein, wenn sie wollen. Ich muss dann aber immer nachputzen“, erzählt Sand, während Muppfel ihren Schnabel am Teppich wetzt. „Bei uns ist es ein bisschen wie bei den Bremer Stadtmusikanten“, sagt Sands Mann und lacht. Die Hühner kuschelten sogar mit Hund und Katze.

Die Tierschützerin arbeitet in keinem Verein, organisiert alles mit ihrem Mann zusammen. Im Hof steht das Hühnermobil, mit dem die Tiere von Höfen im Umkreis von 30 Kilometern abgeholt werden. Die Entfernung sollte nicht zu weit sein, sagt Sand. Der Transport sei stressig für die Tiere. Auch aus privater Hühnerhaltung werde öfter mal ein Huhn „befreit“, wie sie es nennt. Ein Mann habe beispielsweise 40 Hühner in einer Garage ohne Tageslicht gehalten. Aus einem Kindergarten habe sie ebenfalls mal ein Huhn übernommen. Auf das Projekt hätten irgendwann weder Kinder, Eltern noch die Erzieherinnen weiter Lust gehabt.

„Ich koche jeden Tag für die Hühner“

Verena Sand und ihr Mann essen schon lange keine Eier mehr. Das System der Eierproduktion wollen die beiden auf keinen Fall unterstützen. Die Eier der eigenen Hühner werden an Freunde und Verwandte verschenkt. So ein Huhn aus Legehaltung komme nach dem Ausstallen immer noch mit einer Legeleistung von 70 und manchmal sogar 90 Prozent des Optimums in Clausen an.

Die Höfe, von denen sie die Tiere übernimmt, verlangten meist nichts für die Tiere. Manche wollten noch den Schlachtpreis haben, der rund 80 Cent pro Tier betrage. Es gebe aber auch gewitzte Landwirte, die von den Tierschützern sechs Euro pro Tier forderten – oder es zumindest versuchten. Seit 2022 holt das Paar die Hühner aus Legehaltung ab und vermittelt die meisten Tiere in gute Hände weiter – rund 350 Tiere pro Jahr. Sie erhalte von den neuen Besitzern kein Geld. „Ich gucke mir das vorher an, wo sie hinkommen“, versichert Sand.

Das Wissen um das Huhn habe sie sich selbst beigebracht. Dazu gehöre das Abtasten der Tiere bei der Ankunft. „Da muss oft gleich reagiert werden, sonst sterben sie“, erzählt die Tierschützerin. Auch bei der Ernährung könne den Hühnern nicht einfach irgendetwas in das Gehege geworfen werden. „Wichtig ist die Calciumzufuhr. Die brauchen mehr als andere Hühner“, verrät Sand und ergänzt: „Ich koche jeden Tag für die Hühner.“ Kartoffeln, Reis, Nudeln und dazu ein paar leckere Mehlwürmer oder Fliegenlarven gemischt mit Bierhefe kommen in die Futtermischung.

Gern gesehene Gäste im Seniorenheim

Verena Sand arbeitet in einem Seniorenheim in Rodalben. Ihr Mann ist Mechaniker. Im Seniorenheim seien Marta und Muppfel gern gesehene Gäste und dürften öfter mitkommen, was zu einem großen Hallo bei den Senioren führe, schildert Sand.

Und wie alt wird so ein Huhn nach der Legehaltung? Die Wissenschaft schätzt die Lebenserwartung eines Haushuhns auf fünf bis sieben Jahre. Nach der Belastung durch die Legehaltung soll es deutlich kürzer sein. Verena Sand berichtet von acht bis zehn Jahren, die Hühner bei ihr alt würden. Aktuell sei das Älteste sieben Jahre alt. „Die war richtig krank und kaputt. Heute legt sie immer noch Eier. Das sind die schönsten Eier“, schwärmt Verena Sand von ihrer gut gepflegten Hühnerseniorin.