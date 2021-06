Über das neue Kindertagesstätten-Gesetz und die Finanzierung lässt sich durchaus streiten. Auch darüber, dass sich die Kirchen nicht an den Mehrkosten beteiligen. Aber: Es geht hier um die Kinder, oft die ganz kleinen. Sie sind die Leidtragenden, wenn Gemeinderäte dem zusätzlichen Personal nicht zustimmen. Sie bekommen womöglich keinen Kita-Platz in ihrem Dorf, finden keine Freunde vor Ort, müssen weiter weg in den Kindergarten gehen. Und dabei können sie rein gar nichts für die Entscheidungen. Beim Thema Kinder und Kitas darf es keine großen Geld-Diskussionen geben. Man sollte sich immer eins vor Augen halten: Jeder war mal Kind und wollte einfach nur eine unbeschwerte Zeit im Kindergarten haben. Also gebt sie den Kleinen bitte, damit sie gut, behütet und sicher groß werden.