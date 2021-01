Die Lastwagen „auf Straßen verfrachten, die auch groß genug für sie sind“ und wo sie nicht „den Bürgersteig mitbenutzen müssen“: Diesen Vorschlag macht der Höhmühlbacher Bernd Scherer in einer Reaktion auf unsere Berichterstattung rund um den Schwerlastverkehr in der Pirmasenser Straße in Höhmühlbach. Aber er hat noch mehr Verbesserungsvorschläge.

Wie berichtet, fühlen sich die Höhmühlbacher vom Lastwagenverkehr in der Ortsdurchfahrt, insbesondere in der Stichstraße und in der Pirmasenser Straße, gestört. Scherer wohnt in der letztgenannten Straße, hat LKW auf dem Gehweg und Fahrmanöver mit Gegenverkehr mehrfach mit Fotos und Videoaufnahmen dokumentiert. Dass Laster im Gegenverkehr öfter auf den Gehweg ausweichen müssen, hält er für „eine Gefährdungslage, die so nicht hinzunehmen ist“.

Sein Vorschlag: Tempo 30 im Ort, was dann auch „zu kontrollieren“ sei. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung könnte auch den Rasern in der Straße entgegenwirken. „Hier warten wir immer noch auf eine entsprechende Kontrolle“, so Scherer. Eine andere Möglichkeit sieht Scherer darin, „den Schwerlastverkehr nur in eine Richtung zuzulassen und den maroden Straßenbelag mit Flüsterasphalt zu erneuern“. So könnten Gefährdungen verringert und auch der LKW-Verkehr verteilt werden.

Scherer widerspricht Verbandsbürgermeister Thomas Peifer (CDU), gleichzeitig auch Ortsbürgermeister in Thaleischweiler-Fröschen. Peifer hatte in der RHEINPFALZ gesagt, dass auch Thaleischweiler von Schwerlastverkehr nicht verschont bleibe. Scherer dagegen behauptet, dass die „übergroßen LKW“ durch Thaleischweiler „meist gar nicht mehr“ durchführen, weil „die LKW durch auf der Straße parkende Fahrzeuge gar nicht mehr durchkommen“.

Zudem fordert er den Ortsgemeinderat auf, beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Sachen Stichstraße noch einmal nachzuhören. Dort waren bei Schneefall in den vergangenen Wochen mehrfach Laster ins Stocken gekommen.

Für diese Woche ist ein Ortstermin, eine sogenannte Verkehrsschau, in Höhmühlbach mit Vertretern mehrerer Behörden, darunter Polizei und LBM, anberaumt. Das teilte Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) mit.