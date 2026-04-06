Die Gemeinde Bundenthal braucht Geld. Neue Hebesätze für die Grundsteuer B sollen helfen.

Der Gemeinderat Bundenthal hat in seiner jüngsten Sitzung einer neuen Satzung für die Hebesätze der Grundsteuer zugestimmt. Künftig wird es eine differenzierte Grundsteuer B geben. Hintergrund ist die Grundsteuerreform. Zahlreiche Grundstücke mit Firmengebäuden waren wesentlich niedriger bewertet worden als vorher. Daraufhin sind die Einnahmen der Bundenthaler Gemeindekasse von 43.000 Euro im Jahr 2024 auf weniger als die Hälfte, nämlich 21.000 Euro, im vergangenen Jahr, gesunken. Die niedrigeren Bewertungen für die Grundstücke mit nicht bewohnten Gebäuden fielen in Bundenthal besonders ins Gewicht, weil in der Industriestraße viele Firmen ansässig sind.

„Das ist uns nicht leicht gefallen“

Die Hebesätze für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke bleiben demnach bei 578 Prozent. Eine weitere Grundsteuer B fällt künftig für Grundstücke mit Gebäuden an, die nicht bewohnt sind. Hierfür wurde der Hebesatz auf 970 Prozent festgelegt. „Das ist uns nicht leicht gefallen, aber wir sehen keinen anderen Weg, Einnahmen zu erzielen“, sagte Bürgermeister Daniel Frey gegenüber der Rheinpfalz. Die Kommunalaufsicht hatte in ihrem Genehmigungsschreiben gefordert, dass das Haushaltsdefizit im laufenden Jahr um 15.000 Euro und in 2026 nochmals um 25.000 Euro verringert wird.

Für das Jahr 2025 hatte der Rat bereits im vergangenen Oktober Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Hier wurden Einsparungen von 6500 Euro beschlossen, welche die Behörde ausnahmsweise genehmigt hatten. Durch die Ausweisung der differenzierten Hebesätze fließen etwa 15.000 Euro mehr in die Gemeindekasse. Über weitere Einsparungen wird sich der Rat Gedanken machen müssen. „Ich sehe allerdings derzeit nicht, wo das noch gehen soll“, sagte Frey.