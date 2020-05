„Rotlicht in Höheischweiler“, stellte Dirk Bißbort, zweiter Beigeordneter der Gemeinde, lachend fest. Nein, das Dorf bekommt kein Rotlichtviertel. Am Kindergarten wird ein neues Warnsystem angebracht. Das funktioniert akustisch und optisch. Letzteres mittels roter Warnleuchte.

3305 Euro kostet es, das Gebäude mit Rotlicht und akustischem Warnsignal in Form eines Funkgongs auszustatten. Den Auftrag erteilte der Gemeinderat der ortsansässigen Firma Krieger. Damit erfüllt sich ein Wunsch der Kita-Leitung, die hier eine Sicherheitslücke sah. Hintergrund ist, dass zwei Fluchttüren im Kindergarten ans Treppenhaus der benachbarten Mietwohnung angrenzen. Werden die Türen versehentlich geöffnet, schlägt ein Türwächter an. Der sei in den Gruppenräumen aber nicht zu hören, wenn voller Betrieb herrscht. Deshalb wurde um eine deutlich lautere Lösung gebeten, die im Verbund mit dem roten Licht im Außenbereich anzeigt, wenn eine Fluchttür offen ist.

Vollbetrieb gibt es im Kindergarten derzeit nicht. In den ersten fünf Wochen nach der coronabedingten Schließung wurde auch die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen, teilte Bürgermeisterin Ricarda Holub dem Rat mit. Seit den ersten Lockerungen werde die Notfallbetreuung genutzt, sagte Holub. Die Zeit ohne Kinder sei von den Mitarbeitern sinnvoll und effektiv genutzt worden: Neben einer Grundreinigung der Kita seien Konzepte fortgeschrieben und Formulare überarbeitet worden, bilanzierte die Bürgermeisterin.

Satzung zu alt

Vertagt hat der Rat die Entscheidung über eine Straßenreinigungssatzung. Auch wenn es die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes sei, „ist sie nicht besser als die Satzung aus dem Jahr 1974, die bei uns noch gilt“, zeigte Ratsmitglied Gerd Fallböhmer Widersprüchlichkeiten und nicht umsetzbare Vorgaben auf. Das Rechnungsprüfungsamt hatte darauf hingewiesen, dass die nach wie vor gültige Satzung schon sehr alt sei. Das galt auch für die Hundesteuersatzung. Diese wurde jetzt geändert: Kampfhunde werden gesondert erfasst und stärker besteuert. In welcher Höhe genau, wird der Rat noch entscheiden.