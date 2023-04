Das Busenberger Häwwich-Theater hat mit dem Klassiker „Heidi“ einen großen Erfolg gefeiert. Besonders beeindruckte das Spiel der jungen Lina Hagenmüller die Zuschauer im Bürgerhaus Drachenfels.

Mit der Kultgeschichte um das Waisenmädchen Heidi von Johanna Spyri hat das Häwwich-Theater Busenberg diesmal ein Stück auf die Bühne gebracht, welches bei Erwachsenen und besonders bei Familien eine gute Resonanz fand. Dreimal wurde das Stück „Heidi“ über die Ostertage im Bürgerhaus Drachenfels aufgeführt. Jedes Mal war das Theater ausverkauft.

Das Laientheater zeigte die bekannte Geschichte von Heidi (hervorragend gespielt von Lina Hagenmüller), welche von ihrer Tante Dete (Isabel Seibel) zu ihrem eigenbrötlerischen Großvater Alpöhi (Markus Buttell) in die Berge gebracht wird. Beim Großvater und in der grandiosen Naturlandschaft (ein Lob auch den Bühnenbildnern) findet sich Heidi rasch zurecht und genießt das unbekümmerte Leben in den Bergen. Schnell freundet sie sich draußen mit dem Geissenpeter (Cara Fuchs) beim Ziegenhüten an.

Kinder hüpfen als Ziegen über die Bühne

Richtige Wonneproppen waren die Busenberger Kinder (Leni Dauenhauer, Ellie Keller, Lene Keller, Lilli Sarter, Ronja Schehl und Bastian Frank), die als Zicklein über die Bühne krabbelten. Die allzu harmonische Idylle findet ein jähes Ende, als Tante Dete wieder auftaucht und Heidi gegen den Willen ihres Großvaters nach Frankfurt zu einer vornehmen Familie ziehen muss.

Bei Familie Sesemann (André Hoffelder und Birgitta Geiger-Spieß) mit Fräulein Rottenmaier (Monika Krell) als Gouvernante soll Heidi nicht nur gute Manieren sowie Lesen und Schreiben lernen. Sie soll auch die Spielkameradin der gelähmten Klara (Emmi Krell) werden. Klara ist an den Rollstuhl gebunden, auf der Bühne präsentiert mit einem uralten, aber sehenswerten Gerät.

Beim Heidi-Lied singt das Publikum mit

Bildung vermittelt den beiden Mädchen der Privatlehrer Herr Kandidat (Markus Keller). Sein Lateinunterricht wird von den Mädchen direkt und humorvoll umgesetzt und produziert mehrfach Lachsalven im Publikum. Heidi und Klara freunden sich an, aber Heidi vermisst sehnlich ihre Berge. Vor lauter Heimweh erkrankt sie, und der Doktor (Sebastian Zwick) und Butler Sebastian (Dennis Buttell) sehen nur einen Ausweg – zurück in die Berge mit dem Kind.

Die Wiedersehensfreude in den Bergen ist natürlich beim Alpöhi, beim Geissenpeter und der Großmutter (Gertrud Peter) riesengroß. Happy End: Am Ende wird Klara in den Bergen wieder gesund und kann gehen. Das ist dann doch mal ein Grund für die Akteure, gemeinsam mit dem Publikum zum Abschluss das allseits bekannte Heidi-Lied zu singen.