In der Hirtenhohlstraße in Maßweiler hat Werner Kau am Freitag, 14. Oktober, seinen 90. Geburtstag gefeiert. Vom Äußeren her würde man ihn auf höchstens 70 schätzen, dabei hat er stets für zwei gearbeitet. Der Gipser hat in vielen Maßweiler Häusern gegipst und verputzt, hat sich selbst sein Haus gebaut und darüber hinaus jedem seiner drei Kinder und seiner Schwiegermutter die Häuser errichtet. Bei der Renovierung der katholischen Kirche in Maßweiler 1993 hat er über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

„Der Maßweiler Häuserbauer“ ist daher sein Rufname, den im Ort jeder kennt. „Das habe ich gern gemacht“, sagt der fleißige Jubilar, der Fliesen legen kann, Fundamente mit Muskelkraft ausgehoben und zuletzt noch mit 89 die Fensterrahmen am Haus seines Enkels gestrichen hat.

Sänger und FCK-Fan

Geboren wurde Werner Kau 1932 in Maßweiler – dem Ort, dem er sein ganzes Leben lang treu geblieben ist. Wenn der große FCK-Fan nicht gerade auf dem Betze war. Oder beim Singen. Denn jahrzehntelang hat er im katholischen Kirchenchor und beim Felsensängerchor gesungen. Der Jubilar liest seit Jahrzehnten die RHEINPFALZ.

Werner Kau ist verheiratet, hat mit seiner Frau Zita 2020 die Eiserne Hochzeit gefeiert, und hat neben zwei Töchtern und einem Sohn sieben Enkelkinder.