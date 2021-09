Verbandsbürgermeister Björn Bernhard stimmte am Montag stellvertretend für den Gemeinderat für ein städtebauliches Sanierungsgebiet in Mauschbach. 15 Jahre lang, also bis 2036, können die Mauschbacher, die im Sanierungsgebiet wohnen, die Haussanierung erhöht abschreiben.

Der gesamte Gemeinderat durfte nicht abstimmen. Alle Ratsmitglieder sind befangen, weil der gesamte Ort bis aufs Neubaugebiet als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde.

In der Dorferneuerung sei herausgekommen, dass fast die Hälfte der 84 Mauschbacher Haushalte einen Sanierungsstau an ihren Häusern hat – sei es eine veraltete Heizung, ein ausbesserungsbedürftiges Dach, die Fassade oder andere Baustellen. Auf die Hauseigentümer, deren Haus dann vom Dorfplaner Hans-Jürgen Wolf unter die Lupe genommen wird, kämen keine Kosten zu, einen Teil der Gutachter-Kosten trägt die Gemeinde, der andere wird über Fördergelder bezahlt.