Der Häuselhof bei Hofstätten gehört jetzt zum Netzwerk der Partnerbetriebe des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen.

Etwa 45 Thüringer-Wald-Ziegen weiden in dem kleinen Tal entlang des Flachsbachs. Das Wohl der Tiere, die ganzjährig draußen sind, liegt Anke und Marc Jankowitsch am Herzen. „Die Lämmer bleiben lange bei den Muttertieren. Gemolken wird dann auf der Weide, dafür haben wir eine mobile Melkmaschine“, erklärt Marc Jankowitsch. 2019 haben Jankowitschs mit dem Aufbau der zum Betrieb gehörenden Käserei begonnen. „Wir haben viele Stammkunden, die in der Nähe wohnen; aber auch Wanderer machen hier Halt und kaufen ein“, so Anke Jankowitsch. Zu kaufen gibt es neben Ziegenkäse auch Eier von den Hühnern, die freilaufend auf dem Hof picken, sofern kein Fuchs in der Nähe ist.

Seit kurzem ergänzen zwei Hinterwälder-Kühe mit zwei Kälbern den Tierbestand des Häuselhofs. Marc Jankowitsch, der sich insbesondere für alte und gefährdete Nutztierrassen interessiert, blickt mit Plänen in die Zukunft: „Wir könnten uns gut vorstellen, auch frische Butter anzubieten. Wir wachsen langsam, mit dem Absatz. Zum Beispiel könnten wir auch auf Weihnachtsmärkten Honig und Bienenwachskerzen aus unserer Imkerei oder unsere Fruchtaufstriche verkaufen.“ Letztere stammen von der hofeigenen Streuobstwiese, die Anke und Marc Jankowitsch angelegt haben. Sie versorgt die Bienen mit Nektar und den Betrieb mit Äpfeln, Birnen, Quitten, Zwetschgen, Mirabellen und Kirschen.

„Den Partnerinnen und Partnern des Biosphärenreservats wollten wir uns wegen des Netzwerks und des Engagements für die Nachhaltigkeit anschließen“, sagt Marc Jankowitsch. Mit mehreren Partnerbetrieben seien sie bereits in Austausch, so zum Beispiel mit dem Restaurant und Gasthaus Müllers Lust, das auch in Hofstätten ist. Und sie planen, dies zu intensivieren, um mit weiteren Partnerbetrieben zusammenzuarbeiten.

Info: Partnerbetriebe

Bei den Partnerbetrieben des Biosphärenreservats Pfälzerwald handelt es sich um Modellbetriebe verschiedenster Branchen aus der Region, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und deshalb mit dem Partner-Logo des Biosphärenreservats werben dürfen. Zertifiziert werden die Betriebe vom Team der Geschäftsstelle des Biosphärenreservats Pfälzerwald in Lambrecht.