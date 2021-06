Die Hälfte der Dörfer aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land macht mit beim Energetischen Quartierskonzept. Damit können Privatleute Kosten von der Steuer absetzen, wenn sie ihre Häuser sanieren, um Energie zu sparen.

Die Räte von Dellfeld, Großsteinhausen, Hornbach, Käshofen, Kleinsteinhausen, Mauschbach, Walshausen und Wiesbach haben bereits in Ratssitzungen beschlossen, dass sie dabei sind. In einem ersten Schritt erhalten die Gemeinden Geld, um die energetische Situation in ausgewählten Teilen der Dörfer zu analysieren. In einem zweiten Schritt werden energetische Sanierungsmaßnahmen gefördert. Hausbesitzer können die Ausgaben von der Steuer absetzen.

„Auf die Verbandsgemeinde kommt viel Arbeit zu“, bemerkte Bernd Hofer (Grüne), dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde, am Donnerstag im Verbandsgemeinderat. Hofer. Sollten dazu eigens Mitarbeiter eingestellt werden müssen, würde deren Gehalt zu 85 Prozent vom Land übernommen, das auch Kosten für Fahrten oder das Büro des Mitarbeiters in gleicher Höhe bezuschusse. Laut Hofer liegen insgesamt 2080 Wohnhäuser in den Gebieten. Für jedes Quartier sollen acht Informationsveranstaltungen angeboten werden. Für jedes Quartier stehen Fördermittel in Höhe von 280.000 Euro zur Verfügung.