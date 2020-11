Angehende Gymnasiasten und ihre Eltern können sich in diesem Jahr kein persönliches Bild von ihrer künftigen Schule machen. Zumindest nicht vor Ort. Das Otfried-von-Weißenburg- Gymnasium stellt sich daher in einer speziellen Präsentation online vor.

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen mussten im November der Tag der offenen Tür und die Informationsveranstaltungen für Eltern von Viertklässlern zum Übergang von der Grundschule auf das OWG ausfallen. Als Ersatz hat das Dahner Gymnasium nun eine digitale Schulpräsentation auf seiner Schulhomepage veröffentlicht.

Schüler verschiedener Klassen stellen in kleinen Filmen ihre Schule vor und nehmen die Zuschauer mit auf Besuche in die Fachräume und verschiedene Unterrichtsfächer, stellen die Ganztagsschule mit ihren Räumen und der Mensa vor. Ein Film informiert über die Unterschiede und Eigenarten der beiden ersten Fremdsprachen. Es stehen Französisch oder Latein zur Auswahl, und gibt erste Entscheidungshilfen. In einem virtuellen Rundgang kann man sich einen Überblick über das Schulgebäude verschaffen.