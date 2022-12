Gute Chancen, um für eine Erweiterung des Gewerbegebietes Fördergelder vom Land zu bekommen, räumt eine Studie des Landkreises Südwestpfalz der Gemeinde Weselberg ein. 22 potenzielle Flächen wurden im Landkreis untersucht. Im Ranking landet das Weselberger Gebiet auf Rang vier.

Dass im Bereich Weselberg dringend neue Gewerbeflächen benötigt werden, darüber ist sich der Weselberger Gemeinderat seit geraumer Zeit einig. Die Gemeinde hatte selbst 2021 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zeigte, wo Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. Hintergrund war, dass die im Gewerbegebiet ansässige Firma Etha Tec Erweiterungspläne hegt. Zwei Potenzialflächen waren gefunden worden: eine kleine mit 6,8 Hektar und eine größere Fläche für bis zu 18 rund 3000 Quadratmeter große Grundstücke.

Nun wurde das Gebiet auch durch die Studie des Kreises untersucht. Auch diese kommt auf zwei Potenzialflächen am Weselberger Gewerbegebiet. Eine kleinere unweit der Hauptzufahrt zum Gewerbegebiet und eine größere in Richtung Schauertaler Weg. In Summe sind es 14 Hektar. Einen Unterschied zur Machbarkeitsstudie der Gemeinde gibt es bei der großen Fläche, die an die bestehende Fläche der Firma Etha Tec anschließt. Hier war die Gemeinde nicht so weit in Richtung Schauertaler Weg gegangen, sondern hatte die Fläche stärker nach unten gezogen.

Sehr gute Chancen auf Landesförderung

Die Kreisverwaltung habe der Gemeinde erklärt, dass sie mit Platz vier im Ranking sehr gute Chancen auf eine Landesförderung habe. Voraussetzung sei aber, dass die Flächen, die in der Potenzialstudie des Kreises untersucht wurden, so zur Förderung beim Land eingereicht werden. „Um die Zuschussfähigkeit nicht zu gefährden, sollten wir uns eng an die in der Studie ausgewiesene Fläche halten“, fasste Ortsbürgermeister Michael Schmitt die Empfehlungen des Kreises zusammen. Hintergrund sei, dass das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den Nachbarbundesländern über nicht genügend potenzielle und schon gar nicht über genügend schnell nutzbare Gewerbeflächen verfügt. Deshalb waren landesweit die Kommunen dabei, Flächen zu suchen und auf ihre Eignung hin zu untersuchen. Kriterien waren zum Beispiel ein Autobahnanschluss, Entwässerungsmöglichkeiten und vieles mehr. Er sei auch optimistisch, so Schmitt, dass das Land Zuschüsse genehmige, um die Zukunftsfähigkeit der Region zu stärken. Zumal es schon Interessenten gegeben habe, die ansiedeln wollten, aber abgesprungen seien, weil es nicht genügend Fläche gegeben habe, erläuterte Schmitt.

Aufgabe der Gemeinde sei es nun, die dafür notwendigen Schritte einzuleiten: Zum einen musste der Aufstellungsbeschluss gefasst werden und eine Veränderungssperre über das Gebiet, auf dem die Erweiterung vorgesehen ist, gelegt werden. Nico Eichert von der Verbandsgemeinde wies darauf hin, dass die Gemeinde dies auch für den unteren Bereich der Fläche tun könne, der in ihrer Machbarkeitsstudie vorgesehen war. Unabhängig vom jetzt eingeleiteten Verfahren. Damit halte sich die Gemeinde alle Optionen offen. Egal, ob mit oder ohne Zuschüsse erweitert werde. Hintergrund für die Veränderungssperre ist, dass Spekulationen mit den Grundstücken vermieden werden sollen, gerade auch im Hinblick zur Nutzung für Photovoltaikflächen.

Gemeinderat beschließt Veränderungssperre

Bei zwei Enthaltungen auf FWG-Seite – hier hätte man sich gewünscht, dass man sich an die Flächen der Machbarkeitsstudie der Gemeinde hält – beschloss der Rat, einen Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Weselberg aufzustellen; für die Flächen, die in der Kreisstudie ausgewiesen sind. Den Bebauungsplan erstellt das Büro IGR, das die Machbarkeitsstudie erstellt hat. Auf die beiden in Betracht kommenden Flächen wurde für die kommenden zwei Jahre eine Veränderungssperre gelegt.