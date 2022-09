Die Gemeinde Obersimten hat sich für den Bau eines Glasfasernetzes durch das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ausgesprochen. Es zeichnet sich ab, dass UGG die Dörfer der gesamten Verbandsgemeinde ans Gigabit-Internet anschließen wird.

Vorgestellt hat sich UGG in Obersimten in der Ratssitzung am Dienstag. Mathias Jüttner, ein Beauftragter des Unternehmens, hat die Strategie, wie in vielen anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde auch, präsentiert. „Wir wollen auch den Gigabit-Ausbau und bieten Potenzial zur Nutzung“, machte sich Ortsbürgermeister Thorsten Höh nach der Vorstellung und des einstimmigen Ratsbeschlusses für den Ausbau stark. Die Vorgabe der Verbandsgemeinde an das Unternehmen, alle Gemeinden der Verbandsgemeinde zu erschließen, ist jedoch noch nicht abschließend zugesagt. „Die Investorenzusage bei der UGG ist noch nicht in trockenen Tüchern“, so Höh.

Die UGG ist ein Zusammenschluss der Allianz Versicherung und der spanischen Telefonica mit Sitz in Ismaning bei München. „Der spanische Digitalisierungsweg ist gut vorangeschritten. Spanien steht auf Platz zwei oder drei beim Ausbau mit Glasfaser europaweit“, informierte Jüttner über das spanische Know-how, wie er es nannte. Auch lieferten spanische Unternehmen das Wissen um den praktischen Ausbau. Deswegen seien auch spanische Unternehmen beim Ausbau beauftragt. Höhs abschließender Appell an den Vertreter des Unternehmens UGG: „Gehen Sie mit uns den gemeinsamen Schritt ins Megabit-Zeitalter“.

Die Vorteile skizzierte Jüttner so: Keine Kostenbeteiligung für die Gemeinde, schneller Projektstart nach vier bis höchstens sechs Monaten, eine kurze Bauzeit von neun bis 18 Monaten und es gibt keine Mindestvorvermarktungsquoten. Für diejenigen, die einen Glasfaseranschluss realisieren wollen – der derzeitige Anbieter ist O2 –, erfolgt der Hausanschluss kostenlos. Abgesehen von den üblichen Anbieterkosten entstehen für den Nutzer keine weitere Kosten.

Anmelden zum Müllsammeln

Im Frühling wurde erfolgreich Müll rund um Obersimten eingesammelt. Am Samstag, 17. September, steht nun die nächste Umweltaktion mit dem „World Cleanup Day“ an. Viele Millionen Bürger in fast 200 Ländern weltweit sammeln an diesem Tag etwa zwei Stunden lang Müll. „Gemeinsam wollen wir für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft sorgen und vor der eigenen Haustür aufräumen“, so Höh. Anmeldungen nimmt der Ortschef entgegen. Start ist um 9.30 Uhr. Wo das sein wird, steht noch nicht fest.

Belasteter Aushub in der Kalkofenstraße

„Der Ausbau der Kalkofenstraße bis zur Einmündung der Waldstraße ist fertiggestellt. Die Abschlussrechnung erwarte ich Ende Oktober“, sagte Ortsbürgermeister Höh auf RHEINPFALZ-Anfrage. Baubeginn war im vergangenen Sommer. Die schadhaften Entwässerungsrinnen linksseitig aus Richtung Hauptstraße sind zwischenzeitlich erneuert und fachgerecht eingebaut. Die Straße ist wieder befahrbar. Verzögerungen und Mehrkosten entstanden, weil rund 360 Tonnen Aushubmaterial die Grenzwerte für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe – wenn auch nur unwesentlich – überschritten haben und der belastete Aushub aufwändig durch ein Fachunternehmen entsorgt werden musste.