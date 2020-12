Die digitale Aufrüstung der Grundschulen Lemberg und Bottenbach soll rasch angegangen werden. Dafür bekommt die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Mittel aus dem Digitalpakt Schule. Der Verbandsgemeinderat hat die Verwaltung nun beauftragt, die Arbeiten zu vergeben.

Die Beschlussfassung als solche erwies sich allerdings als gar nicht so einfach. Eigentlich sollte der VG-Rat am 17. Dezember in der Ruppertshalle in Ruppertsweiler zusammenkommen. Doch aufgrund des zweiten Lockdowns wurde die Präsenzsitzung abgesagt. Mit der Zustimmung der Ratsmitglieder wurde immerhin über vier der insgesamt 18 Tagesordnungspunkte im Umlaufverfahren entschieden. Laut Bürgermeisterin Silvia Seebach beteiligten sich insgesamt 24 Ratsmitglieder am Verfahren.

Rund 120 000 Euro für Digitalisierung der Schulen

Wie berichtet, hatte sich die Verbandsgemeinde für die Grundschulen Bottenbach und Lemberg bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz in Mainz beworben. Laut Zuwendungsbescheid erhält die Schule Bottenbach rund 39.500 Euro, die Grundschule Lemberg 66.000 Euro aus dem Förderprogramm. Das entspricht einem Anteil von 90 Prozent der Investitionskosten. Zehn Prozent muss die Verbandsgemeinde übernehmen, die insgesamt rund 12.000 Euro zahlt. Das Geld fließt unter anderem in eine bessere Wlan-Ausleuchtung der beiden Grundschulen.

Der Rat hat die Verwaltung nun ermächtigt, den Auftrag zur Herstellung der Netzwerkinfrastruktur an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und die für das Projekt benötigten Endgeräte anzuschaffen. Die digitalen Tafeln dürfen über den Rahmenvertrag bei der Firma Urano Informationssysteme aus Bad Kreuznach gekauft werden.