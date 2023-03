Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In jedem Klassenzimmer und in den Lehrerzimmern in den Grundschulen in Waldfischbach-Burgalben, Heltersberg, Höheinöd und Hermersberg versehen mittlerweile sogenannte CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräte ihren Dienst. Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat ihre Schulen damit ausgestattet.

Bei den CO2-Ampeln folgte man dem Landkreis Südwestpfalz, setzte auf das gleiche Herstellermodell, da dieses auch Feinstaub, flüchtige organische Verbindungen erfasst, ebenso Temperatur und