Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben will 80.000 Euro investieren, um ihre Grundschulen mit modernen digitalen Tafeln auszustatten.

Alle Schulen erhalten Tafeln des gleichen Herstellers, damit sich alle – sollten zum Beispiel mal Standortwechsel erforderlich werden – überall sofort zurechtfinden. Die Tafeln sind Bestandteil der medienpädagogischen Konzepte, die die Schulen erstellt haben.

In der Grundschule Heidelsburg gibt es bereits erste Tafeln dieser Art. Fünf stationäre und eine digitale Tafel kommen noch dazu. Unter anderem weil die vorhandenen, technisch längst veralteten Smartboards ausgetauscht werden und weil es an der Schule im kommenden Jahr zehn Klassen gibt. Die Holzlandgrundschule in Heltersberg arbeitet bislang noch nicht mit diesen digitalen Tafeln. Acht Tafeln – für jeden Schulsaal eine – werden gekauft. Allerdings alle in mobiler Form, da die Holzlandgrundschule in den kommenden Jahren grundsaniert und voraussichtlich für mindestens zwei Schuljahre in eine Containerschule umziehen wird.

Die Sickingerhöh-Grundschule mit den beiden Standorten Hermersberg und Höheinöd benötigt an jedem ihrer Schulstandorte noch eine solche Tafel. Ob in mobiler oder stationärer Form, das wird noch mal abschließend geklärt. Die Kommunalaufsicht muss die geplante Investition noch genehmigen.