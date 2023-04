Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat den Digitalpakt für die zwei Schulen in Bottenbach und Lemberg umgesetzt. „Das wurde in sechs Monaten erledigt“, sagte Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach. 118.000 Euro wurden in die beiden Grundschulen investiert. Teuerster Posten waren 15 digitale Schultafeln, die alleine 46.500 Euro verschlungen haben.

In dieser Woche wurden in der Lemberger Grundschule die letzten Digitaltafeln installiert. Zehn Tafeln erhielt Lemberg, fünf gingen nach Bottenbach, erläutert der für die IT-Infrastruktur