Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist Trägerin der Grundschule Bottenbach. Zum Schulbezirk gehören auch die in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gelegenen Dörfer Klein- und Großsteinhausen. Nach einem Streit über die Aufteilung der Kosten hatte es eine neue Zweckvereinbarung der beiden Verbandsgemeinden gegeben.

Seit dem Jahr 2021 ist der Kostenanteil der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land für die Steinhauser Schüler auf 32.000 Euro gedeckelt. Was darüber hinausgeht, muss die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land als Schulträgerin selbst übernehmen. In den Jahren 2019 und 2020, in denen die 2009 geschlossene Zweckverwaltung galt, war der Anteil der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land höher als der der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, weil die Schüler aus Steinhausen in der Überzahl waren. 2019 trug Zweibrücken-Land rund 52 Prozent von rund 61.000 Euro, das entspricht etwa 31.000 Euro. 2020 lag der Anteil bei rund 53 Prozent und fast 38.000 Euro, die an Pirmasens-Land bezahlt werden mussten.

In der neuen Zweckvereinbarung, die beide Verbandsgemeinderäte im September 2020 beschlossen hatten, ist geregelt, dass Pirmasens-Land für den Gebäudeunterhalt und Investitionen aufkommt und sich beide Verbandsgemeinden die übrigen Kosten teilen. Der Anteil von Zweibrücken-Land soll dabei nicht 32.000 Euro überschreiten.