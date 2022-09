Noch bis Anfang November wird an der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach gearbeitet. Das Gebäude erhält ein neues Dach, außerdem wird die Fassade aufgehübscht. Deshalb erinnert es derzeit entfernt an ein Kunstwerk.

Die Grundschule auf dem Pfaffenberg im Ortsteil Rieschweiler ist eingerüstet, das stattliche Gerüst ist zudem mit einem Netz gesichert. Von daher mutet das altehrwürdige Gebäude derzeit an wie ein Werk des Verpackungskünstlers Christo. Das liegt an dem recht feinen Netz, das von weitem eher an eine Folie erinnert. Das Netz diene unter anderem zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen – in der Schule herrscht Betrieb, der Unterricht ist nach dem Ende der großen Ferien vor zwei Wochen wieder angelaufen.

Gearbeitet wird an dem Gebäude aber schon länger. „Am 15. August haben die Arbeiten begonnen“, berichtet Esther Görisch, technische Sachbearbeiterin bei der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Ursprünglich hätten die kompletten Sommerferien für die Arbeiten genutzt werden sollen, Lieferschwierigkeiten beim Material hätten diesen Plan aber zunichte gemacht, der Arbeitsbeginn rückte einige Wochen nach hinten, erklärt Görisch. Generell sei es sehr, sehr schwierig, passgenau Arbeiten an den Schulen der Verbandsgemeinde nur in die Ferienzeit zu legen, zu viele Faktoren – etwa Lieferengpässe beim Material – spielten dabei eine Rolle.

In zwei Wochen soll das Dach fertig sein

„Die Dachsanierung läuft, das Dach wird neu gedeckt und neu gedämmt“, berichtet Görisch. Außerdem werde ein Blitzschutz installiert und noch einige Eternit-Platten entsorgt. In etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten erledigt sein, dann gehe es mit der Aufbereitung der Fassade weiter, die abgebeizt, gereinigt und neu gestrichen wurde. Ende Oktober sind zwei Wochen Herbstferien, eine Zeit, die dann auch verstärkt für die Arbeiten genutzt werden soll.

Rund 280.000 Euro kostet die Sanierung des Gebäudes, 195.000 Euro fließen ins neue Dach, die Fassade schlägt mit rund 50.000 Euro zu Buche, für die Gerüstarbeiten stehen etwas mehr als 30.000 Euro im Etat bereit, zählt Görisch auf.