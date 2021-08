Bei Höheinöd könnten weitere Solarstromanlagen entstehen. Der Gemeinderat hat sich grundsätzlich für eine Erweiterung der bestehenden Anlage ausgesprochen, sofern die Grundstückseigentümer dies wollen.

Seit 2009 ist der Solarpark am Horschelkopf in Betrieb. Jetzt gibt es mehrere Interessenten, die weitere Freiflächenanlagen errichten wollen. Zwei Flächen, an denen Interesse bekundet wurde, liegen links beziehungsweise rechts der Autobahn. Eine Erweiterung des bestehenden Solarparks am Horschelkopf ist gleichfalls Thema. Ob und wenn ja, wo zusätzliche Anlagen entstehen könnten, war am Dienstagabend Thema im Gemeinderat.

Mehrheit ist für weitere Solaranlagen

Die große Mehrheit habe sich dafür ausgesprochen, die bestehende Anlage zu erweitern, informierte Ortsbürgermeister Lothar Weber auf Anfrage. Voraussetzung sei aber, dass die Eigentümer dazu bereit seien, in deren Hand sich die Flächen befinden.

Nächster Schritt sei nun, dass die Ortsgemeinde aus sieben Interessenten drei auswähle und mit diesen weiterführende Gespräche führe. Dies könne in den nächsten vier Wochen geschehen, so Weber.

Am Horschelkopf gibt es eine vier Hektar große Fläche für den Park, von der etwa 2,3 Hektar mit Solarmodulen belegt sind. 16.595 Module sind verbaut, die eine Leistung von 2,16 Megawatt/Peak bringen.