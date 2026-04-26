Höhere Grundsteuereinnahmen und Geld aus dem Windpark schaffen Spielraum: Großsteinhausen investiert in Straßen, Feuerwehrhaus und mögliche Kita-Pläne.

Ein Sorgenkind sei der Langgartenweg, erklärt Ortsbürgermeister Volker Schmitt. Die Sanierung ist fördergeldabhängig, eine Zusage steht noch aus. Fest eingeplant ist außerdem Geld für kleine Sanierungsarbeiten am Feuerwehrhaus sowie für eine gepflasterte Fläche an der Grillhütte. Mühlweg, Langgartenweg, Friedhofstraße, An der Eiche und Teile der Ringstraße werden mit einer Dünnschicht saniert, damit man sie noch länger nutzen kann.

Kinder sollen vermehrt nach draußen

Außerdem hält der Gemeinderat 50.000 Euro im Haushalt für mögliche Pläne der Kita bereit. Dort ist eine Naturraum-Gruppe im Gespräch – eine Kita-Gruppe, die sich vor allem im Freien aufhält. Weil aber auch eine solche Gruppe einen Raum bei Schlechtwetter, für Mahlzeiten und Material braucht, könnte dafür der Keller der katholischen Kirche umgebaut oder angemietet werden. Ob und wie genau die Pläne umgesetzt werden, steht aber noch nicht fest.

Durch die neu berechnete Grundsteuer nimmt die Gemeinde dieses Jahr 15.000 Euro mehr ein. Geld bekommt sie auch durch den Kröppener Windpark, weil der Strom über Großsteinhauser Gemarkung geleitet wird.

Neuer Versuch als Schwerpunktgemeinde

Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass Großsteinhausen sich für das Jahr 2027 abermals als Schwerpunktgemeinde bewerben soll. 2025 war der Versuch nicht geglückt. Schwerpunktgemeinden werden bei Zuschüssen für die Dorferneuerung bevorzugt. Der Anerkennungszeitraum beträgt acht Jahre, und es können sowohl private als auch öffentliche Maßnahmen vorrangig gefördert werden – sofern sie zu einer strukturellen Verbesserung der Gemeinde beitragen. Aus jedem Landkreis werden jährlich nur zwei Gemeinden anerkannt. Derzeit ist Bechhofen der einzige Mitbewerber in der Verbandsgemeinde. 2009 war Großsteinhausen schon einmal Schwerpunktgemeinde. Damals wurden der Bouleplatz, der Grillplatz, der Bücherschrank und das Kneippbecken auf den Weg gebracht.