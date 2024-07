Das Großsteinhauser Dorffest rund um den Dorfbrunnen hat am Wochenende bei bestem Wetter viele Menschen angelockt. Auf der Bühne spielte am Samstag die „No Name Boba Band“, während die Helfer der Großsteinhauser Vereine die Besucher mit Köstlichkeiten und Getränken versorgten. Höhepunkt war wieder das Oldtimertreffen für Traktorfahrer und -besitzer, die fachsimpelten und am Sonntag auch den Besuchern den einen oder anderen Tipp geben konnten. Gegen Mittag ging es zur großen Rundfahrt durchs Dorf. Die Oldtimer-Kolonne begeisterte dabei Kinder genauso wie Erwachsene. Zum Ausklang spielten Volker und Sabine alias „Duo Stood In“ fetzige Musik.