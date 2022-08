Flauschiges Fell, fröhliche Verspieltheit und freilaufende Vierbeiner: 80 Spitze und deren Besitzer haben sich am Sonntag mit Züchterin Cinnamon Hooper getroffen. Seit 30 Jahren züchtet die Gastgeberin nun schon Hunde dieser Rasse.

Es herrscht ein felliges Gewimmel rund um die Gaststätte „Zur alten Burg“ in Rodalben. Denn zum Gratulieren sind 120 Spitzliebhaber aus ganz Deutschland mit ihren Vierbeinern in die Pfalz gekommen. Alle Hunde des Spitz-Treffs entstammen der Zucht von Cinnamon Hooper. Seit 30 Jahren besteht ihre Hundeschule, Hundesalon, Hundepension und Hundezucht inzwischen.

„Meine Liebe zu Tieren habe ich von meinem Opa geerbt“, erklärt Hopper. Denn dieser sei nicht nur der Gründer der Tiersendung „Herrchen gesucht“ gewesen, sondern auch erster Vorsitzender im Tierschutzverein. „Als kleines Kind habe ich deshalb immer auf dem Hundeplatz mit den Tieren gearbeitet“, sagt Hooper. Mit 16 hat sich die Züchterin ihren ersten eigenen Vierbeiner, einen Schäferhund, gekauft. Vier Jahre kam dann der erste Spitz dazu.

Mit 21 Jahren selbstständig gemacht

„Ich wollte einen Hund mit langem, kuscheligem Fell, der aber kurze Haare im Gesicht und an den Pfoten hat“, sagt Hooper. Zudem habe der Spitz keinen Jagdtrieb und sei optimal, um ihn in der Freizeit überall mitzunehmen. Mit 21 Jahren hat sich Hooper dann mit „Cindys Hundeschule, Pension und Salon“ selbstständig gemacht. Für die Spezialisierung auf den Spitz habe sie sich aus eben diesen Gründen entschieden.

Die ersten sechs Jahre züchtet Cooper ihre Spitze in Hirschberg an der Bergstraße. „Das Grundstück dort war allerdings nur gepachtet“, erläutert Hooper. Ihr sei klar gewesen, dass sie dort nicht ewig mit ihren Tieren bleiben könne. Denn neben den Hunden kümmert sich die 51-Jährige regelmäßig um Notfalltiere. Das können dann auch mal Ponys, Schafe, Hühner oder Enten sein.

Viel Platz für die Tiere

Aus diesem Grund habe sie sich umgesehen und das Haus in Rodalben entdeckt. Dort betreibt Hooper gemeinsam mit ihrem Mann Markus Wilhelm seit 24 Jahren „Cindys Hundeschule, Pension und Salon“ in der Tunnelstraße. Das 12.000 Quadratmeter große Grundstück im Wald bietet den Tieren viel Platz. „Es ist alles eingezäunt, so dass die Hunde Hund sein dürfen“, verrät die 51-Jährige.

Dass sie mit vollem Herzen dabei ist, zeigt sich auch am Feedback der Kunden. Die erhalten beispielsweise eine mit Bildern ausgestattete Ahnentafel der Hunde. Zudem bleibt Hooper lebenslang Ansprechpartnerin für ihre Käufer. „Ich liebe und lebe, was ich mache“, sagt die Züchterin. Die Tiere seien ihre große Leidenschaft. Aus diesem Grund veranstaltet Hooper auch drei Mal im Jahr ein Spitz-Treffen. Dazu eingeladen sind alle Käufer, die bisher einen Hund bei der Züchterin geholt haben. „Ich halte zu 95 Prozent meiner Käufer zumindest telefonisch oder per WhatsApp Kontakt“, erzählt die 51-Jährige.

Hunderennen als Höhepunkt

Der Spitz-Treff „Arnold’s Eiche“ am vergangenen Sonntag startete mit einer Wanderung. „Danach gibt es ein geselliges Beisammensein, währenddem ich Erziehungstipps für die Hunde gebe“, sagt Hooper. Das Hunderennen, bei dem jeweils in den Kategorien Zwerg-, Klein-, Mittel- und Großspitz ein Sieger ermittelt wird, ist ein Höhepunkt des Tages. Bei Kaffee und Kuchen gibt Hooper dann noch Tipps zur Pflege von Fell und Pfoten. „Die Leute freuen sich, wenn sie die Geschwister oder Mama ihres Hundes wiedersehen – und ich mich natürlich, wenn ich die Tiere wiedersehe“, erklärt die 51-Jährige.

Aus Hoopers Zucht sind bereits mehrfach Deutsche Meister, Europameister und Internationale Meister hervorgegangenen. Mittlerweile liege ihr Fokus aber auf anderen Dingen. Sie nehme sich lieber mehr Zeit für die Hunde und ihre Besitzer. „Ich habe jedenfalls noch vor, 30 Jahre weiterzumachen“, verrät Hooper lachend.