47.800 Euro lautete die Mut machende Summe, die Nünschweilers Bürgermeister Jürgen Beil beim Neujahrsempfang verkünden konnte. Auf 47.800 Euro summieren sich für die Gemeinde die die Lebensverhältnisse im Ort verbessernden Spenden von Bürgern und die gesparten Ausgaben, weil Menschen ehrenamtlich anpackten. „Das ist einen großen Applaus wert“, unterstrich Beil.

Es wurde applaudiert beim sehr gut besuchten Neujahrsempfang in der Mehrzweckhalle, die ein Beispiel für dieses Engagement ist. Die Heizung in der Halle war kaputt. Kostenvoranschläge für Reparaturen jenseits der 20.000 Euro lagen vor. Das Geld konnte die Gemeinde sparen, weil Experten Ideen hatten und ihre Zeit zur Verfügung stellten.

So konnte in einer gewärmten Mehrzweckhalle zum ersten Mal seit 2020 wieder ein Neujahrsempfang begangen werden. Die großen Krisen berühren auch das Leben in Nünschweiler. Zum Beispiel durch die Kontaktbeschränkungen. Aber unterkriegen lässt man sich nicht. Beil hatte einige gute Nachrichten dabei: Hinter dem ehemaligen Bundeswehrgelände entsteht ein Neubaugebiet mit 25 Bauplätzen. Ohne dass die Gemeinde dafür Geld in die Hand nehmen oder gar Kredite aufnehmen muss. In eineinhalb Jahren, erinnerte Beil, sei es möglich gemacht worden, dass die ersten Spatenstiche erfolgen. Das dauere in anderen Orten oft Jahre, erinnerte er und bekannte, stolz zu sein, dass das im Gemeinderat, der gut und konstruktiv zusammenarbeite, ermöglicht wurde. In Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden.

Planer für Sängerhallenumbau gefunden

Weitere gute Nachrichten: Nach vier Anläufen ist ein Architekturbüro gefunden worden, das die Grundlagenplanung für das Dorfgemeinschaftshaus übernimmt, zu dem die Sängerhalle umgebaut werden soll. Liegt die Planung vor, kann der Zuschussantrag gestellt werden. Frühestens 2024 sei mit der Entscheidung zu rechnen, ob Nünschweiler Zuschüsse für dieses Projekt bekommt, das die Dorfgemeinschaft stärken soll. Dass manche Zuschussmühlen langsam mahlen, zeigt sich am geplanten Ausbau der Gehwege in der Hauptstraße. Seit Mai sind die Anträge gestellt. Sobald ein positiver Bescheid vorliegt, wird gebaut.

Schneller geht es bei Projekten, wenn ohne Zuschüsse in Eigenregie gehandelt werden kann und ehrenamtliche Helfer zusammen mit der Gemeinde Hand anlegen. So ist es gelungen, den Dorfbrunnen wieder zum Sprudeln zu bringen, verwies Beil auf ein Erfolgsprojekt. Und so wird auch der Spielplatz im Graf-Heinrich-Ring attraktiver gestaltet.

Drei Ehrungen

Stellvertretend ehrte Beil Franz Hammerschmidt und Jürgen Schwab, die seit 35 Jahren Dienst bei der Feuerwehr leisten. Es solle mal ein Dankeschön von der Gemeinde und den Bürgern sein, „weil ihr für uns da seid“, sagte Beil. Der ehemalige Bürgermeister Paul Bißbort, der aus Altersgründen sein Ratsmandat abgeben hat, wurde von Beil die Dankesurkunde der Gemeinde.