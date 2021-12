Eine engagierte Schülervertretung und aktive Schüler machen es möglich, „dass es hier an unserer Schule eine wundervolle Tradition gibt, eine Spendenaktion an verschiedene Organisationen und Einrichtungen“, sagte die Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule in Waldfischbach-Burgalben, Ina Schatzmann-Hinkel. An der Tradition wurde auch in schwierigen, für die Schülerschaft oft herausfordernden Zeiten festgehalten.

Dass die Zeiten noch nicht wieder normal sind, zeigte sich bei der Spendenübergabe, die auf dem Schulhof stattfand. Das früher übliche Fußballturnier der Schule in der Bruchwiesenhalle, in dessen Rahmen die Gelder immer verteilt wurden, fiel aus. In der Halle, in der die Schüler sonst kicken, sind derzeit ein Corona-Test- und Impfzentrum untergebracht.

Auch der sonst übliche Spendenlauf war in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Dafür hieß es für alle Schüler rauf aufs Stepp-Brett und Schritte machen. Diese sportliche Leistung vergüteten Spender finanziell. Ganz besonders viele Gewinner gab es beim Müll-Sammeltag der Schule, der dieses Mal in das internationale Erasmus-Projekt eingebunden war. Zeitgleich wurden in den teilnehmenden Ländern Wälder oder Strände durch Schüler vom Müll befreit. Damit unterstrich die IGS ihre Auszeichnung als Schule der Nachhaltigkeit: Die Natur wurde vom Müll befreit, der Blick der Schüler für die Natur wurde geschärft und deren Engagement für die Natur, wurde gleichfalls von Spendern unterstützt.

Für Hospiz, Mehrgenerationenhaus und Schule

Letztlich konnten jeweils 850 Euro an das Hospiz Haus Magdalena in Pirmasens und das Mehrgenerationenhaus in Waldfischbach-Burgalben übergeben werden. Beide Einrichtungen werden von den Schülern der IGS seit Jahren unterstützt. Sich in der Region für die Belange der Mitmenschen einzusetzen ist den Schülern wichtig. Das Geld werde wieder sinnvoll eingesetzt, versicherten Simone Jennewein vom Hospiz in Pirmasens sowie Tanita Klein und Beate Albrecht von GHG Pfalzblick im ASB, zu der das Mehrgenerationenhaus gehört. Um Menschen letzte Wünsche erfüllen zu können, um neue Angebote zu schaffen, die Menschen zusammenbringen.

Der dritte Spendenempfänger findet sich nicht in der Region, er liegt den IGS-Schülern aber sehr am Herzen: die Ahrtalschule in Ahrweiler, deren Schulgebäude bei der Flut im Juli so stark beschädigt wurde, dass es derzeit nicht genutzt werden kann. IGS-Schüler Matthias Schweitzer nahm symbolisch den Scheck, der ins Ahrtal gehen wird, für die dort von der Flut betroffenen Schüler in Empfang.