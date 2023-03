Die Reform des Wohngeldes hat zu einer Vielzahl von Anträgen bei der Kreisverwaltung geführt. Gleichzeitig hat sich auch die Anzahl der Anträge auf Grundsicherung und Erwerbsminderung erhöht. Das und Krankheitsfälle in der Verwaltung führen zu längeren Bearbeitungszeiten.

Die Kreisverwaltung versichert, dass alle bei der Abteilung Soziales eingegangenen Anträge bearbeitet werden. Wegen des hohen Zusatzaufkommens und personeller Ausfälle verzögere sich die Bearbeitung, die Antragsteller werden um Geduld gebeten. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, habe sich die Zahl der Anträge auf Wohngeld gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 fast verdreifacht. Auch im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem zwölften Sozialgesetzbuch habe die Zahl der Anträge stark zugenommen.

Man sei sich bewusst, dass viele Menschen auf die Leistungen angewiesen sind und auf entsprechende Bescheide warten, räumt die Kreisverwaltung ein. Jeder tue derzeit sein Möglichstes, um die stark gestiegene Anzahl an Anträgen so schnell wie möglich zu bearbeiten. Sei räumt ein, dass es mitunter schwierig sei, am Telefon direkt durchzukommen und man länger auf eine Rückmeldung warten müsse.

Zahl der Anspruchsberechtigten gestiegen

Der Grund für die erhöhte Zahl der Anträge beim Wohngeld ist die gestiegene Zahl der Anspruchsberechtigten. Beim Wohngeld handelt es sich um einen Mietzuschuss für Mieter beziehungsweise um einen Lastenzuschuss für Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses. Seit 1. Januar haben nach Angaben der Bundesregierung bundesweit zwei Millionen Haushalte mit kleinem Einkommen Anspruch auf Wohngeld. Zuvor waren es lediglich 600.000 Haushalte.

Zum Jahresbeginn ist außerdem das neue Bürgergeldgesetz in Kraft getreten. Damit wurden das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und das Sozialgeld abgelöst. Dieses Gesetz hat weitreichende Auswirkungen auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der sogenannten Grundsicherung, sowie auf die Hilfe zum Lebensunterhalt.

Von Nachfragen absehen

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass es wichtig sei, die Anträge vollständig einzureichen – also mit allen erforderlichen Unterlagen und Nachweisen. Müssen erneut Unterlagen angefordert werden, verlängere sich die Bearbeitungsdauer. Nicht selten komme es vor, dass Antragsteller telefonisch oder per E-Mail in der Verwaltung nach dem aktuellen Sachstand fragen. Die Verwaltung bittet darum, von diesen Nachfragen abzusehen.

Informationen zum Wohngeld und den Ansprechpartnern in der Verwaltung hat die Kreisverwaltung auf ihrer Internetseite zusammengestellt. Dort finden sich auch die Antragsunterlagen.

Auf der Homepage gibt es auch Wissenswertes zum Thema Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt.