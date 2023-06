Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In Hornbach wird in einigen Jahren eine rund 20 Hektar große Photovoltaik-Anlage gebaut. Der Strom aus Sonnenenergie soll ganz nah an der französischen Grenze produziert werden, ein Stückchen weg von der Ortslage der Klosterstadt.

Wie Stadtbürgermeister Reinhold Hohn (FDP) auf RHEINPFALZ-Nachfrage berichtete, standen drei Anbieter zur Auswahl, die jeweils eine Photovoltaik-Anlage auf der Gemarkung Hornbachs bauen wollten.