Die Hilfsbereitschaft im ganzen Landkreis ist groß. Spontan startete etwa auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Merzalben eine Sammlung von Hilfsgütern für Flüchtlinge aus der Ukraine. Mit großer Resonanz.

Ab 9 Uhr öffneten sich am Samstag die Kofferräume der angefahrenen Autos. Hilfsgüter wie Verbandsmaterial, Mullbinden, Blasenpflaster, Masken, Feuchttücher, Shampoo, Windeln, Toilettenpapier, Hygieneartikel: Alles wurde herausgeholt und am Verkaufsplatz am Sportheim platziert. Organisiert vom stellvertretenden Vorsitzenden Mark Knight und seitens der Gemeinde von Kerstin Gütermann, der ersten Beigeordneten, stand ein Helferteam bereit. Es gab wahrlich alle Hände voll zu tun. Ganz erfreulich sei, so Mark Knight, dass „so gut wie kein Ausschuss“ dabei gewesen sei. Die Spender hätten sich exakt an ihren Aufruf gehalten. Nicht weniger zufrieden war das Frauenteam im FCM-Sportheim, das dort die Kuchenspenden entgegennahm. „Es ist kein Stück übrig geblieben“, betonten die Frauen erfreut.

Direkt auf den Weg gebracht

Unterem Strich fanden sich in der Kuchenkasse 980 Euro. Weitere 250 Euro wurden zusätzlich gegeben, die JSG Merzalben/Leimen steuerte 50 Euro bei und für die selbstgebastelten Karten der Kinder gab es nochmals 62 Euro. Bürgermeister Michael Köhler rundete dann auf 1400 Euro auf. Für den Mitinitiator und Fördervereins-Vorsitzenden „war die Bereitschaft zu spenden in dieser kurzen Zeit der Ankündigung, überwältigend“.

Die Spenden im sanitären und medizinischen Bereich wurden direkt in einem Anhänger zu einer Ukrainerin in Wolfstein gefahren, die sie persönlich in ihr Heimatland bringt. Mit den übrigen Sachspenden wird die Hilfsaktion der Firma Profine in Pirmasens unterstützt. Über die Verwendung des Spendengeldes wird noch entschieden.