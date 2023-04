Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenig Licht in angebliche Vorfälle nach der Kerwe am 31. August 2019 in Hauenstein brachte eine Verhandlung am Dienstag vor dem Amtsgericht Pirmasens. Zu groß waren die Erinnerungslücken. Das Gericht stellte das Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei Männer aus Baden-Württemberg ohne Auflagen ein.

Laut Anklage sollen die beiden 23- und 30-jährigen Angeklagten gemeinsam mit einem dritten Mann am 31. August 2019 gegen 3 Uhr nachts in der Bahnhofstraße in Hauenstein auf