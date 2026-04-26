Beim Feuerwehreinsatz geht es oft hektisch zu. Brände werden bekämpft, Menschen aus dem Haus geholt. Doch wann sind eigentlich die Haustiere dran? Ein Dahner Beispiel.

Beim Großeinsatz im Februar bekämpften die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Dahn einen Brand, der im Keller des Teilhabezentrums ausgebrochen war, das zum Pfalzklinikum gehört. 53 Menschen waren im Gebäude. Viele retteten sich ins Freie, doch die Einsatzkräfte mussten über 20 Personen aus ihren Wohnungen retten.

An die Haustiere dachten in diesen hektischen Stunden wenige, meint Renate Koch, Vorsitzende des Dahner Tierschutzvereins. Das sei zum Teil verständlich: „Die Feuerwehr hat ihren Job gemacht. Doch wir möchten dafür plädieren, bei künftigen Einsätzen ein bisschen sensibler mit diesem Thema umzugehen“. So hätte es laut Koch geholfen, wenn die Wehrleute die Wohnungstüren wieder zugezogen hätten. Dann hätten die Tierschützer am nächsten Tag die Haustiere einsammeln und versorgen können. Stattdessen verschwanden manche Katzen in den Tiefen des weitläufigen Gebäudes.

Katzen versteckten sich im Haus

„Tatsächlich haben wir die Türen zugezogen“, sagt der Dahner Wehrleiter Jürgen Germann auf Nachfrage. „So gut es ging, viele hatten wir aufbrechen müssen.“ Doch einige Leute – möglicherweise Wohnungsbesitzer – seien in dieser Nacht zurück in die Wohnungen. „Und das waren nicht wenige. Am Ende mussten wir sie erneut retten.“

Drei Katzen fand Renate Koch, die von den Besitzern um Hilfe gebeten worden war, in den nächsten Tagen wieder, indem sie Futter in den Wohnungen auslegte. Eine hatte sich irgendwo im Haus versteckt, sei aber durch den gefüllten Napf angelockt worden. Auch Vögel, Meerschweinchen und Hunde überstanden den Brand.

Eine weitere Katze war sechs Wochen lang verschwunden, bevor sie abgemagert wieder auftauchte. „Sie war in einem schlimmen Zustand. Wir wussten nicht, ob sie es schafft“, erzählt Koch. Das Tier habe vorher ein Augenleiden gehabt, das sich durch Dehydrierung während der Abwesenheit verschlimmerte. Die Katze sehe nur noch Licht und Schatten. Dass sie so lange Zeit überlebte, sei erstaunlich. Koch vermutet, dass sich das Tier während des Feuerwehreinsatzes aus Angst in einem Kellerwinkel versteckt hatte.

Die Wehrleute retteten Hunde über ihre Steckleitern, erzählt der Dahner Wehrleiter Jürgen Germann. Foto: Feuerwehr/oho

Tiere kommen provisorisch unter

Nach einigen Tagen bei einer Tierärztin wohnt sie derzeit bei Koch, die ihr weiter Aufbaunahrung und eine tägliche Infusion gibt. „Sie macht gute Fortschritte“, freut sich die Tierschützerin.

In der Nacht des Brandes habe die Feuerwehr mitgeteilt, dass alle Menschen und alle Tiere das Gebäude verlassen hatten, sagt Koch. „Das war nicht so. Das konnten sie auch gar nicht wissen“, sagt Koch. Hier hätte sie sich gewünscht, dass die Wehrleute vorsichtiger in ihrer Aussage gewesen wären und die Wohnungen geprüft hätten.

Wehrleiter Germann erklärt, dass die Feuerwehr die geretteten Bewohner ins alte E-Werk brachte und explizit fragte, ob jemand noch etwas aus den Wohnungen braucht – wie Medikamente oder eben ein Haustier. Weil sich niemand gemeldet habe, glaubten die Wehrleute, dass keine Tiere mehr im Haus seien. Später habe sich herausgestellt, dass manche Wohnungsbesitzer schon vor diesem Abend im Krankenhaus waren. Von deren Tieren wusste die Wehr nichts. „Wir waren wahnsinnig gefordert“, erzählt Germann von der Brandnacht. 210 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Hunde über Steckleitern gerettet

Doch wie sind allgemein die Regeln für den Umgang mit Tieren bei Einsätzen? „Es gibt keine“, antwortet Germann nüchtern. In welcher Reihenfolge Menschen und Tiere gerettet werden und wann das Leben von Wehrleuten aufs Spiel gesetzt wird, um das eines Hundes zu retten, das seien immer Einzelfallentscheidungen. „Leider ist ein Tier in Deutschland immer noch als Sache anzusehen“, bedauert der Dahner, der als Rettungshundeführer selbst zwei Hunde hat.

Seine Mannschaft halte es für eine Selbstverständlichkeit, auch auf Tiere zu achten. „Wenn wir reingehen und entdecken Hinweise auf ein Tier, nehmen wir es sofort mit“, erzählt der Wehrleiter. Am Tag des Brandes im Teilhabezentrum hätten die Wehrleute sogar Hunde über ihre Steckleitern in Sicherheit gebracht. Germann kennt die Bedeutung, die Tiere für ihre Besitzer haben: „Es ist eine psychische Ausnahmesituation, wenn die eigene Wohnung brennt und man in Gefahr ist“. Die Gewissheit, dass das Haustier in Sicherheit ist, helfe vielen enorm.

Renate Koch hofft für die Zukunft auf eine engere Zusammenarbeit der Wehr mit den Tierschützern: „Ich verstehe, dass die Menschen Vorrang haben. Aber Tiere sind Lebewesen“, erklärt Koch. Sie müssten geschützt werden.