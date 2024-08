In der Umgebung der abgebrannten Lagerhalle in Höhfröschen wurden bislang keine Asbestfasern festgestellt. Der Kindergarten nimmt am Montag seinen Betrieb nach den Ferien wieder auf.

Nach dem Brand einer Lagerhalle in der Nacht auf Mittwoch in der Lessingstraße in Höhfröschen sind bei der Kreisverwaltung am Freitagabend Untersuchungsergebnisse hinsichtlich einer möglichen Asbestbelastung eingetroffen. Aktuell sind zehn von zwölf Proben ausgewertet. Dabei wurden keinerlei Asbestfasern festgestellt. Ursprünglich war die Kreisverwaltung von elf genommenen Proben ausgegangen. Tatsächlich hatte das beauftragte Ingenieurbüro am Donnerstag in der näheren Umgebung der ausgebrannten Lagerhalle insgesamt zwölf Staubkontaktproben genommen.

Die Proben werden von einem externen Labor unter einem Rasterelektronenmikroskop auf Asbest untersucht. Bis jetzt wurden drei am nahe gelegenen Kindergarten genommene Staubkontaktproben sowie sieben weitere (Birkenstraße 3 und 5, Gartengrundstück Ecke Birkenstraße/Lessingstraße, Lessingstraße 16 und 14, Hauptstraße 57 und 61) ausgewertet. Mit den beiden noch ausstehenden Ergebnissen ist in der kommenden Woche zu rechnen, teilte die Kreisverwaltung mit.

Spielplatz noch gesperrt

Der Höhfröschener Kindergarten wird am Montag wie vorgesehen wieder öffnen. „Wir haben an sechs Plätzen zusätzliche Proben auf chemische Rückstände machen lassen, die waren alle unauffällig. Wir lassen sie noch auf eine mögliche Schwermetallbelastung untersuchen, die Ergebnisse müssten in Kürze eingehen“, sagte Ortsbürgermeister Gerhard Hoffmann. Bereits am Donnerstag, nachdem die Empfehlung, Türen und Fenster geschlossen zu halten, aufgehoben wurde, sei klar gewesen, dass der Kindergarten am Montag öffnen werde. Die spätere Beprobung sollte klären, ob auch das Freigelände des Kindergartens, der nur wenige Hundert Meter von der Brandstelle entfernt ist, freigegeben werden kann.

Derzeit ist der Spielplatz in der Lessingstraße noch gesperrt, die Gemeinde will das Ergebnis der beiden bei der Kreisverwaltung noch ausstehenden Proben abwarten, ehe sie das Gelände wieder freigibt.

Weil der Verdacht bestand, dass bei dem Feuer auch Asbest freigesetzt wurde, beauftragte die Kreisverwaltung die Überprüfung der Umgebung des Brandortes und warnte vor einem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten.