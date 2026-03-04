Kinder und Erzieher der katholischen Kindertagesstätte St. Georg in Busenberg kämpfen aktuell mit der Grippewelle. Wie Leiterin Jenny Dauenhauer auf Anfrage mitteilte, sei dies im Frühjahr nicht ungewöhnlich, doch seit Montag müsse die Einrichtung mit besonders vielen krankheitsbedingten Ausfällen zurechtkommen. Betroffen seien vor allem Erzieherinnen mit Influenza, aber auch viele Kinder seien erkrankt. Derzeit seien neun von 14 Erzieherinnen erkrankt. „Das wird im Laufe dieser Woche sicher nicht anders“, ergänzte die Kita-Leiterin.

„Die Eltern haben auch Verständnis für diese Situation, helfen mit und entlasten die Erzieher“, sagte Dauenhauer. Die Einrichtung betreue alle Kinder, wo es erforderlich sei. Ab 13 Uhr wurde eine Notbetreuung eingerichtet.