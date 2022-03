Mit einem grenzüberschreitenden Radlerfest wird am 22. Mai ab 10 Uhr das deutsch-französische Projekt „Radeln ohne Grenzen“ seinen Abschluss finden. Die Arbeiten an den Stationen entlang der Radwege, die beide Länder verbinden, gehen in die letzte Phase.

Eine deutsch-französische Zusammenarbeit braucht einen langen Atem – vor allem wenn, so wie hier, viele verschiedene Verwaltungsebenen und Zuschussgeber mit im Boot sind. Die Pandemie hat außerdem manches erschwert. Doch nun, mit einem Jahr Verzögerung, ist das Projekt auf der Zielgeraden. An der „Schwarzen Tafel“, dem Grenzübergang am Radweg zwischen Ludwigswinkel und Obersteinbach, wird es am 21. Mai eine offizielle Einweihung mit geladenen Gästen geben. Am 22. Mai stehen dann die Verbandsgemeinden Sauer-Pêchelbronn und Dahner Felsenland ganz im Zeichen der Zweiräder.

Bis dahin gilt es noch fleißig für diesen Tag Werbung zu machen. „Wir werden das auch auf dem Maimarkt in Mannheim bewerben, der ja in diesem Jahr wieder stattfinden wird“, kündigt Jacques Noll, Leiter der Tourist-Info Dahner Felsenland, im RHEINPFALZ-Gespräch an. Wie der Tag angenommen werden wird, darüber wagt er keine Prognose: „Es kann passieren, dass vielleicht nur 200 Leute unterwegs sind oder auch 20.000, alles hängt auch vom Wetter ab.“

Grenzübergänge werden aufgewertet

Derzeit finden, neben der Organisation des Festes, noch einige Arbeiten an den verschiedenen Stationen statt. Die Beschilderung ist derzeit in der Produktion und muss noch angebracht werden. Einige Radwege brauchen im Rahmen der Unterhaltung noch an verschiedenen Stellen eine Ausbesserung. Am Grenzübergang „Schwarzen Tafel“ wurde bereits ein Pavillon und ein großer Tisch installiert, drei Hinweistafeln zur Bedeutung des Ortes sollen folgen. In Schönau sind die Reparatursäule und die Ladestationen für E-Bikes bereits installiert. Auch in Petersbächel, Ludwigswinkel, Nothweiler und Hirschthal wird eine Infrastruktur für Radfahrer eingerichtet. Im Elsass gibt es solche Einrichtungen in Lembach, an der Burg Fleckenstein, in Obersteinbach und in der Wengelsbach.

Die jeweiligen Grenzübergänge werden ebenfalls zum Teil mit Möblierung und Hinweistafeln aufgewertet. Man will ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig und bedeutungsvoll offene Grenzen sind. Federführend für die Zusammenarbeit ist bei der VG Dahner Felsenland Mitarbeiter Klaus Burkhart, der in Zusammenarbeit mit Anne Glock von der Communité Sauer-Pêchelbronn den Verlauf der Touren erarbeitet hat.

Touren sind barrierefrei angelegt

Die Touren verlaufen zum großen Teil auf bereits bestehenden Radwegen und sind barrierefrei angelegt. Das bedeutet beim Radweg, dass die Infrastruktur entlang des Weges wie beispielsweise Picknickplätze und Toiletten barrierefrei ist und dass Radfahrer mit Beeinträchtigung vor Antritt der Fahrt verlässliche Informationen erhalten zu Steigungen, Oberflächenqualität, Länge der Strecke und Wendemöglichkeiten. Zu den bekannten französischen und deutschen Touren wurden vier neue grenzüberschreitende Touren ausgewiesen. Die „Friedens-Tour“, „Hiwwe und Driwwe-Tour“, „Freundschafts-Tour“ und „Schmuggler-Tour“. Neben der gedruckten Karte wird es eine Internetseite mit Sehenswertem entlang der Touren geben.

Insgesamt sind für das grenzüberschreitende Projekt 2,8 Millionen Euro für Deutschland und Frankreich gemeinsam veranschlagt. Davon wird die Hälfte über das Interreg- Programm der EU gefördert. Der Löwenanteil der Investitionen wurde in Frankreich getätigt, weil dort noch wesentlich mehr in das bisher kaum vorhandene Radwegenetz investiert werden musste. Die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland übernimmt 150.000 Euro.

Zum Radlerfest am 22. Mai wird es in vielen Orten eigene Angebote geben, von Livemusik über Essensangebote bis hin zu kulturellen Beiträgen.