„Das Geld wird man abschreiben können“, sagte Bürgermeister Michael Ehrgott zu den zwei Millionen Euro, die die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bei der Bremer Greensill-Bank angelegt hatte.

Durch die Pleite der Greensill-Bank ist es zweifelhaft, ob die Verbandsgemeinde ihr Geld zurückbekommt. Die Ratsmitglieder waren über die Geschehnisse informiert, zeigten in der Sitzung nach Meinung des Bürgermeisters jedoch zu wenig Anteilnahme: Er habe den Eindruck, der Rat gehe zu wenig darauf ein, dass auch Hilst von der Fehlinvestition betroffen sei.

Ehrgott nahm Bezug auf seinen offenen Brief an Landrätin Susanne Ganster, in dem er den Druck der Kommunalaufsicht in Sachen Erhöhung der Friedhofsgebühren beklagte. Die VG habe in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 einen Überschuss von zwei Millionen Euro erwirtschaftet. Rechne man die Jahre 2013 bis 2019 zusammen, habe Hilst rund 100.000 Euro zu viel als Umlage gezahlt, sagte der Bürgermeister. Es seien genau diese 100.000 Euro, die die Gemeinde jetzt für den Ausbau der Ortsdurchfahrt finanzieren müsse. Und die Friedhofsgebühren hätten nicht erhöht werden müssen, wenn Hilst über das Geld verfügen könnte, so Ehrgott. „Da geht unser Geld gerade so weg“. Die Verwaltung müsse nun Auskünfte darüber erteilen, in welchem Maß die einzelnen Ortsgemeinden betroffen sind.

Aus den Reihen des Rats gab es keine Forderungen nach einer Hilster Initiative gegenüber der Verbandsgemeinde. Vielmehr klang durch, dass die Situation zwar schlimm genug sei, andere Kommunen aber mit weit höheren Beträgen an der Insolvenz der Bremer Bank beteiligt seien. Sehe man das Ganze gar mit Blick auf den Wirecard-Skandal, handele es sich in der großen Finanzwelt bei den zwei Millionen Euro um einen vergleichsweise kleinen Betrag.