Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat bei der Bremer Greensill-Bank ein dreimonatiges Festgeld über zwei Millionen Euro angelegt. Die Bank ist pleite, das Geld ist möglicherweise weg. Die Verbandsgemeinde lässt jetzt prüfen, ob man vom Finanzvermittler Kadege Schadenersatz fordern kann.

In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Donnerstag in der Ruppertshalle schlug die Stunde der Opposition. SPD und FDP attackierten Bürgermeisterin Silvia Seebach (CDU) und machten sie politisch für den drohenden Verlust von zwei Millionen Euro verantwortlich (wir berichteten am Freitag). Sie bemängelten Verwaltungsabläufe. Und sie wollten wissen, wie es nun weitergeht. Seebach konferiert regelmäßig mit anderen von der Greensill-Pleite betroffenen Kommunen. Einige haben sich zusammengeschlossen, um eine Anwaltskanzlei zu beauftragen, die dem Insolvenzverwalter zuarbeitet. Unter anderem soll diese Kanzlei ermitteln, ob es noch Greensill-Vermögen im Ausland gibt, das in die Insolvenzmasse einfließen könnte. Die Beteiligung an diesem Anwaltsmandat würde die Verbandsgemeinde eine niedrige fünfstellige Summe kosten.

Kein Geld hinterherwerfen

„Was bringt uns die Zuversicht, dass es uns was bringt, wenn wir uns beteiligen?“, fragte Harald Hatzfeld, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. SPD-Fraktionschef Klaus Lehmann betonte, dass die Verbandsgemeinde als Gläubigerin ihre Forderungen im Insolvenzverfahren sowieso anmelde, „da müssen wir nicht noch Anwälten Geld hinterherschmeißen“. Er gehe davon aus, dass man keinen Anwalt benötige, um seine Forderungen für die Insolvenztabelle anzumelden.

Felix Kupper (FDP) schlug einen „Königsweg“ vor: „Die Bürgermeisterin und der Kämmerer machen eine Spende an die Verbandsgemeinde in der Höhe der Anwaltskosten – als Zeichen, dass sie zu ihrem Fehler stehen. Das muss auch mal weh tun, wenn man einen Fehler macht.“ Heinrich Hoffmeister (SPD) pflichtete Kupper bei und sagte, dass auch er es begrüßen würde, wenn die Bürgermeisterin als Zeichen ihrer Verantwortlichkeit die Kosten für den Anwalt übernehmen würde. „Dass ich den Tag noch erleben darf“, bemerkte Kupper lachend mit Blick auf die unerwartete Unterstützung durch Hoffmeister. Der Griff ins eigene Portemonnaie bleibt Seebach wohl erspart, denn der Rat sprach sich gegen ein Mandat für einen Rechtsanwalt aus.

Gibt es einen Vertrag?

Geprüft werden soll dagegen, ob der Finanzvermittler, die Gesellschaft Kadege aus Unterföhring, rechtlich belangt werden kann. „Eine Klage gegen den Vermittler ist nur möglich, wenn ein Vertragsverhältnis mit der Verbandsgemeinde besteht“, sagte Lehmann. Seebach bemerkte, dass es einen E-Mail-Verkehr und mündliche Absprachen mit Kadege gegeben habe. Das könne möglicherweise als Vertragsverhältnis angesehen werden. Der Verbandsgemeinderat beschloss einstimmig, einen Anwalt diese Frage klären zu lassen.

Die geplatzte Zwei-Millionen-Anlage wird demnächst den Hauptausschuss beschäftigen. Der Verbandsgemeinderat hat nach einer anderthalbstündigen Diskussion über die Verantwortlichkeit für den Geldtransfer und die Befugnisse des Kassenleiters entschieden, das Thema mit Fachleuten im Ausschuss zu erörtern. Bernd Gehringer (CDU) forderte dabei auch Einblick in die Liquiditätsplanung der Verbandsgemeinde.

Die SPD hatte zu Beginn der Sitzung nicht nur die Diskussion über die Verantwortlichkeit auf die Tagesordnung heben lassen, sondern auch eine Aussprache über die Struktur, Arbeitsweise und Organisation der Verbandsgemeinde-Verwaltung. Hintergrund ist, dass sie seit 2016 Verwaltungsabläufe als nicht mehr zeitgemäß kritisiert. „Es ist wichtig, dass wir das jetzt diskutieren. Wir haben in den letzten zehn Jahren zu viel durchgehen lassen“, sagte Lehmann. Über das Thema soll ebenfalls in einer Sitzung des Hauptausschusses gesprochen werden.