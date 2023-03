Auf vielen Storchennestern der Südwestpfalz sind die Nestmulden für die Eiablage mit einem grünen Grasteppich überdeckt. Bedroht dies das Brutgeschäft und die Storchenkinder?

Manchem Südwestpfälzer bereitet es Sorgen, dass in diesen Tagen viele Storchennester außergewöhnlich grün daherkommen. Einige Störche sind schon zurückgekehrt und haben mit der Renovierung der Nester begonnen. Vogelkenner vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) vor Ort schließen nicht aus, dass diese grasbewachsenen Nester in einer Regenphase zu nass werden. Dies könnte das Brutgeschäft stören, weil es beim Bebrüten der Eier womöglich einen deutlichen Wärmeverlust auslösen könnte. Und Junge, die schon geschlüpft sind, könnten dann von seinen Eltern nicht mehr ausreichend gewärmt werden. Drohen ob dieser Nestunterlage etwa Verluste beim Langschnäbel-Nachwuchs?

Diese Bedenken geben Anlass zu einer Nachfrage bei der Vogelwarte des Max-Planck-Institutes in Radolfzell. Die Vogelwarte am Bodensee verweist auf das Storchenzentrum in Bornheim bei Landau: Dort habe man entsprechende Erfahrung für die Pfalz. Der in Bornheim für das Beringen der Jungstörche zuständige Fachmann, Christian Reis, teilt nun auf Anfrage mit, dass er die Naturfreunde im Zweibrücker Land beruhigen könne. Denn dieser Nestzustand sei kein wirklicher Grund für Verluste bei der Brut und der Betreuung des Nachwuchses durch die Storcheneltern.