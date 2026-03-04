Am Wochenende wurde die Außenfassade eines Bestattungsinstituts in Waldfischbach-Burgalben mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf eine Zeit zwischen Samstag, 28. Februar, 22 Uhr, und Sonntag, 1. März, 8 Uhr, ein. Der Sachschaden an dem Gebäude in der Hauptstraße kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15499 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.