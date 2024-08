Wenn Rodalben am Wochenende des 16. bis 18. August das „Grünesputschefest“ feiert, dann herrscht Partybetrieb in der Innenstadt. Besonders am Freitag- und am Samstagabend geht es auf dem Marienplatz und in dessen Nachbarschaft hoch her, zumal das warme, trockene Wetter einen Sommerabend zum Genießen verspricht.

Als Veranstalter trägt Jürgen Kölsch von den „Musiktouren Pirmasens“ diesmal die Verantwortung für den Verlauf nach Plan, unterstützt wird er von der Stadt Rodalben. Die Stadt um den Beigeordneten Dieter Ballbach hat größtenteils das Programm erstellt. Um die Besucherströme zu entzerren, wird es wieder auf drei Bühnen verteilt. Der Festbetrieb läuft um 17 Uhr an, wenn die Verkaufsstände öffnen. Erstmals bindet die Stadt ihre Sportlerehrung vor dem offiziellen Auftakt in das Programm ein. Gegen 19 Uhr, wenn sich voraussichtlich eine größere Schar an Besuchern im Zentrum eingefunden hat, erfolgt der Fassanstich. Die Ehre, das Fass anzuschlagen, wird einem verdienten Bürger angetragen, der von seiner Aufgabe erst kurz vor den Hammerschlägen auf den Zapfhahn erfährt.

Rodalben will an diesem Wochenende als unterhaltsamer Freizeit-Treffpunkt generationsübergreifend auftrumpfen und ein kurzweiliges, abwechslungsreiches Angebot bieten. Durch die räumliche Ausdehnung vom zentralen Ort, der Showbühne auf dem oberen Marienplatz, bis in die Kirch- und Pfarrstraße gegenüber dem Haus der Jugend, entzerren die Organisatoren die Veranstaltung und schaffen mehrere Schwerpunkte. Die Poststraße bleibt für den Verkehr frei.

Livemusik an zwei Abenden

Die Hauptbühne steht bei der Marienkirche. Hierhin werden Sportlerehrung und Fassanstich verlegt, und hier ertönt am Freitag ab 20 Uhr Livemusik mit der in der Region populären Band „Crazy 5“. Man kennt sie für ihre Rock- und Popmusik aus mehreren Jahrzehnten. Für Livemusik auf der zweiten Bühne auf dem unteren Marienplatz sorgt ab 20 Uhr der Solokünstler Jan Luca Ernst, bekannt geworden durch die TV-Sendung „The Voice of Germany“. Die Jugendbühne an der Ecke von Johann-Peter-Frank- und Pfarrstraße nimmt DJ Elias in Beschlag, der ebenfalls ab 20 Uhr das junge Publikum mit Partysounds begeistern will. Musik ist auch am Samstagabend, immer ab 20 Uhr, auf allen drei Bühnen geboten. Auf der Hauptbühne gibt’s Livemusik aus Rock und Pop mit der Band „Under Cover“. Herwig Meyszner tritt auf der Bühne bei der Grünesputschefigur auf. Auf der Jugendbühne heizen DJ Elias und Schorleschorsch die Stimmung auf, der Höhepunkt ist eine Lichtershow ab 22 Uhr. Um die Bewirtung kümmern sich Rodalber Vereine wie der Fußballclub 06, der SV 53 und die Turnerschaft.

Das Fest soll in geselliger Atmosphäre gefeiert werden. „Damit es friedlich bleibt“, so informiert Jürgen Kölsch, überwachen Sicherheitskräfte die Hauptzugänge. Für den Notfall steht der Sanitätsdienst auf dem Parkplatz unterhalb der Marienbrücke bereit. „Die Stadt freut sich auf ein tolles und unterhaltsames, sicheres und friedfertiges Fest“, sagt Bürgermeister Claus Schäfer.