Die Ansiedlung des Wellpappewerks der Landauer Progroup AG bei Höheischweiler und Petersberg ist auf dem Weg. Parallel wird derzeit am Bebauungsplan und der damit einhergehenden Änderung des Flächennutzungsplanes gearbeitet. Die Gemeinderäte aus Höheischweiler und Petersberg gaben am Donnerstag in ihren jeweiligen Sitzungen grünes Licht für die aktuellen Pläne.

Eine Fläche von 102.350 Quadratmeter wird überplant. Sie grenzt an das Gelände der G&G Preißer Kartonagenfabrik an, wird begrenzt von der Abfahrt nach Höheischweiler an der B 10 und der L 474, die am früheren Tüv vorbei Richtung Höheischweiler und Gewerbepark Höhfröschen führt. Gebaut werden soll eine Produktionsstätte für Wellpappe. Bei Preißer wird Wellpappe von Progroup zu Verpackungen verarbeitet.

Das Ingenieurbüro Firu aus Kaiserslautern erstellt im Auftrag von Progroup den Bebauungsplan und bereitet die Veränderungen am Flächennutzungsplan vor, mit denen sich der Verbandsgemeinderat im November befassen soll. Das Progroup-Gebäude wird direkt an die Hallen der Preißer GmbH angebunden, erläuterten Julian Christmann und Michael Braun von Firu dem Höheischweilerer und Petersberger Gemeinderat eine Veränderung zu ersten Plänen. Der Verbindungsbau soll neun Meter hoch werden. Ein 35 Meter hohes Hochregallager schließt sich an sowie ein 16,7 Meter hohes Fabrikgebäude, in dem die Wellpappe erzeugt wird.

Radweg schließt Lücke

Neben den Gebäuden entstehen Verkehrsflächen, Stellplätze für Lastwagen und Autos. Vorgesehen ist auch ein Radweg entlang des künftigen Firmengeländes an der L 474. Hier wies Höheischweilers Bürgermeisterin Ricarda Holub nachdrücklich darauf hin, „dass es keinen Sinn macht, diesen Radweg auf der Seite des Firmengeländes anzulegen“. Das sei mit dem Landesbetrieb Mobilität besprochen worden. Der Weg schließe die Lücke zu anderen Radwegen auf der dem Firmengelände gegenüberliegenden Straßenseite. Sollte der Lückenschluss so vorgesehen sein wie im Plan dargestellt, „wäre das ein Schildbürgerstreich. Das würde erfordern, dass Radfahrer zweimal binnen kurzer Zeit die L 474 überqueren müssten“, sagte Holub. Botschaft angekommen, signalisierte Braun. Er erläuterte, dass der eingezeichnete Radweg im Bebauungsplanentwurf noch nicht die endgültige Lösung sei.

Die Einfahrt zum Firmengelände erfolgt über die L 474. Das soll den Lieferverkehr von den Ortslagen Höheischweiler, Höhfröschen und Petersberg fernhalten. Der Schwerverkehr kann über die B 10 anfahren und erreicht über das kurze Stück der L 474 das Gelände.

Kein Krach gewünscht

Lärm war für den Petersberger Rat ein wichtiger Punkt. Damit der Krach, der bei Park- und Rangiervorgängen entsteht, die Ruhe im Ort nicht stört, wird eine Schallschutzwand gebaut: 100 Meter lang und 2,20 Meter hoch. Auf einer Seite soll sie begrünt werden. Alle Verkehrsbewegungen auf dem Gelände spielten sich südlich des Gebäudes ab und damit auf der dem Ort abgewandten Seite.

Verkehrsuntersuchungen hätten keine Bedenken ergeben. Man habe sich bei den Planungen mit den Behörden abgestimmt. Das zeigte sich in den Abwägungsentscheidungen, die beide Räte zu treffen hatten, nachdem die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt worden war. Der LBM steht der Zufahrt über die L 474 positiv gegenüber, fordert den Bau einer Links- und Rechtsabbiegerspur. Die Kosten dafür trägt der Investor.

Tankstelle nicht geplant

Fortgeschritten sind auch die naturschutzrechtlichen Untersuchungen, die ein Umweltverträglichkeitsgutachten beinhalteten. Auf dem Gelände, aber auch außerhalb müssen Ausgleichsmaßnahmen erbracht werden. Unter anderem gilt es ökologisch wertvollen Magerrasen, der vom Bau betroffen ist, zu kompensieren. Auf Höheischweilerer Gemarkung sind 1,65 Hektar naturschutzfachlicher Ausgleich vorgesehen, auf Petersberger Gemarkung 1,05 Hektar.

Auf dem Gelände wird ein Blockheizkraftwerk gebaut. Nach dem Bebauungsplanentwurf könnten auch Betriebswohnungen und eine Betriebstankstelle errichtet werden. Das sei derzeit aber nicht vorgesehen.

Das Schmutzwasser wird über die Petersberger Verbindungsleitung nach Rodalben transportiert. Die Kapazität genügt. Falls nötig, werde das Schmutzwasser vorgereinigt. Das Oberflächenwasser wird durch ein umfangreiches Mulden-Rigolen-System aufgenommen. Niederschlagswasser von den Dächern wird beispielsweise in Regenrückhaltebecken geleitet.

Steuereinnahmen und Arbeitsplätze

Kosten entstehen keiner der beiden Gemeinden durch das Vorhaben, sagte Gerhard Müller, Bauabteilungsleiter der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, auf Nachfrage aus dem Rat. Im Gegenteil würden Einnahmen erzielt werden, zum Beispiel durch Steuern, und Arbeitsplätze entstehen.

Der Bebauungsplan geht im nächsten Schritt wieder in die Offenlage, die Träger öffentlicher Belange werden noch mal beteiligt. Bis wann der Plan als Satzung beschlossen werden kann, lässt sich auch bedingt durch die Corona-Pandemie schwer einschätzen. Holub und ihr Petersberger Bürgermeisterkollege Alexander Raquet signalisierten aber, dass die beiden Gemeinden alles tun, werden, um die Pläne schnellstmöglich voranzubringen.