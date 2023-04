Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 14. Dezember informierte Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld den Gemeinderat, dass noch in diesem Jahr mit der Baugenehmigung für die Grünschnittstelle des Landkreises Südwestpfalz zu rechnen sei. Sie ist, wie Hatzfeld auf Nachfrage erklärte, am 22. Dezember bei der Ortsgemeinde eingetroffen. Die Grünschnittstelle für die Bewohner der Hackmesserseite soll in Trulben am Ende der Hofstraße eingerichtet werden.

Nach der Anhörung der zu beteiligten Stellen beinhaltet die Baugenehmigung laut Hatzfeld lediglich kleinere Auflagen, die seiner Meinung nach gut umsetzbar sind. Als Einrichtung des Landkreises Südwestpfalz