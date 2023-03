Die Mehrheit des Verbandsgemeinderates Dahner Felsenland kneife beim Thema Klimaschutz. CDU und FWG blockierten gemeinsam mit Bürgermeister Michael Zwick notwendige weitere Maßnahmen, kritisiert die Fraktion von Bündnis 90/Grünen.

Anlass für die Kritik war die in der jüngsten Ratssitzung vertagte Entscheidung über den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt des Landes. „Unser Vorschlag, mit dem Beitritt zum Klimapakt des Landes zusätzliche fachliche Beratungsleistungen bei allen Fragen zu Klimawandel, Klimaschutz und Klimafolgenbewältigung kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen“, sei auf Vorschlag Zwicks und nach Beschluss des Rates vertagt worden. „Was um alles in der Welt muss da noch überlegt werden?“, fragen die Grünen.

Das andauernde Zögern und Abwiegeln bei Zwick und den anderen Fraktionen im Rat könnten die Grünen inzwischen nur so interpretieren: „Man tut so, als ob die Politik im Felsenland im Klimaschutz was machen würde und verschleppt notwendige Maßnahmen mit vorgeschobenen Argumenten. In Wahrheit hat man weder Ideen, überhaupt kein Interesse und schon gar keine Ambitionen“, heißt es in der Stellungnahme. „In der nächsten Sitzung muss unser Antrag erneut behandelt werden. Wir erwarten dann ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz“, so Fraktionssprecher Berthold Haas.