Die Bechhofer Grünen wollen am Einkaufsmarkt im Dorfzentrum einen Bücherschrank aufstellen. Grundsätzlich wertet der Gemeinderat das als gute Idee, hatte aber auch Zweifel.

Zunächst, so Grünen-Fraktionssprecher Tim Scherer, wird die Bechhofer Seniorenbeauftragte Christiane Burghard die Betreuung des Schrankes übernehmen. Später, so Scherer, könnte die auf die Ortsgemeinde übertragen werden. Der CDU- und der SPD-Fraktion stieß dieser Vorschlag sauer auf. Matthias Roos (CDU) ist der Meinung, dass die Gemeindearbeiter schon genug Arbeit haben. Zusätzlich einen Bücherschrank zu betreuen, das falle nicht in deren Aufgabengebiet. Dieser Meinung schloss sich auch Steffen Mannschatz (SPD) an. Der zweite Ortsbeigeordnete Achim Scherer (SPD) stellte die Idee einer Bücherschrank-Patenschaft in den Raum.

Der Rat stimmte grundsätzlich für die Anschaffung des Schrankes, der Unterhalt müsse jedoch noch geklärt werden.