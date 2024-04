Der Busenberger Berthold Haas ist Spitzenkandidat der Grünen für die Wahl des Verbandsgemeinderates Dahner Felsenland am 9. Juni. Die Grünen kritisieren, dass in der Verbandsgemeinde zu wenig getan werde.

„Im Dahner Felsenland ist von einigen Verantwortlichen zu viel zu lange liegen gelassen und verschlafen worden“, kritisieren Berthold Haas und Bernd Schumacher mit Blick auf die ärztliche Versorgung oder das „Hinterzimmerdrama“ um das Biosphärenhaus Fischbach. Auch ergötze man sich zu sehr an der irrigen Vorstellung, in der Verbandsgemeinde „laufe doch alles gut und man müsse nichts ändern“, ergänzen sie in einer Pressemitteilung. Ein Blick über den Tellerrand zeige aber, dass andere viel mehr, viel besser und erfolgreicher machten.

Die Verantwortlichen müssten endlich mehr tun, denn die Region benötige dringend mehr Wertschöpfung, mehr wirtschaftliche Impulse außerhalb des Tourismus und mehr Transparenz für Bürger sowie stabile Bemühungen um mehr Klimaschutz zum Beispiel in allen Eigenbetrieben und auch mit Blick auf die dringend notwendige Erstellung der kommunalen Wärmeplanung.

Für Wieslauterbahn engagiert

Die Grünen sind im Verbandsgemeinderat Dahner Felsenland bisher mit einer dreiköpfigen Fraktion vertreten. Haas und Schumacher betonen, dass die Fraktion in den vergangenen Jahren einiges habe bewirken können, ohne Teil der Mehrheitskonstellation zu sein. Durch die Initiative der Grünen sei beim Klimaschutz etwas unternommen und der Förderantrag für ein Klimaschutzkonzept nach wiederholten Anläufen und langer Diskussion beschlossen worden. Auch das für die Region wichtige Infrastrukturprojekt Wieslauterbahn sei durch das Wirken und Werben der Grünen im Mobilitätsministerium für eine Landesförderung endlich auf dem Weg zur Sanierung, Modernisierung und Integration in den Rheinland-Pfalz-Takt entscheidend vorangebracht worden. Haas: „Um all das werden wir uns selbstverständlich weiterhin verstärkt und mit Nachdruck kümmern.“

Im Fokus habe die Partei jedoch auch die Aufgabenstellung der Verbandsgemeinde, die Bürger schnell bei der Entscheidungsfindung bei der Umstellung der Wärmeerzeugung auf nicht fossile Energiequellen durch die Erstellung verlässlicher Planungsgrundlagen (kommunale Wärmeplanung) in allen Ortsgemeinden zu unterstützen. Die 13 Kandidaten der Liste wollen sich zudem um die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes des Kreises sowie der dort vorgeschlagenen Verkehrssicherungsmaßnahmen kümmern.

Grünen-Liste für VG-Rat

1. Berthold Haas, Busenberg, 2. Andreas Guth, Busenberg (Bärenbrunnerhof), 3. Bernd Schumacher (Ludwigswinkel), 4. Alexander Gimber, Bruchweiler, 5. Thomas Singer, Schindhard, 6. Marcus Hajm, Bobenthal, 7. Rolf Birnstein, Fischbach-Petersbächel, 8. Tabea Bühler, Bruchweiler, 9. Lukas Barlang, Dahn, 10. Martin Stritzinger, Schönau, 11. Tina Hermann, Ludwigswinkel, 12. Hartmut Ogrysek, Ludwigswinkel, 13. Michelle Gimber, Bruchweiler. Die Plätze 1 bis 6 sind dreifach benannt, die Plätze 7 bis 9 zweifach.