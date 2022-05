Existenzgründer, die sich während der letzten fünf Jahre selbstständig gemacht, ein Unternehmen übernommen haben oder in diesem Jahr gründen werden, können sich bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) für den Gründerpreis Pioniergeist bewerben.

Unter dem Motto „Pioniergeist: Ihr Konzept ‒ unser Gründerpreis“ werden zukunftsträchtige Existenzgründungen gefördert, um die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz weiter voranzutreiben. Die Bewerbungsfrist endet am 15. August.

„Gerade für junge und aufstrebende Unternehmen in der Südwestpfalz ist der Wettbewerb eine gute Gelegenheit, ihr Konzept und ihre Ideen darzustellen und in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit zu rücken“, betont Miriam Heinrich, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz (WFG). Daher ruft Landrätin Susanne Ganster diese auf, sich mit Existenzgründungen aus dem Landkreis an der 24. Ausgabe des Wettbewerbs zu beteiligen, der unter Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz vergeben wird.

Für die besten Gründungskonzepte werden Preisgelder von insgesamt 30.000 Euro verliehen. Die Business Angels Rheinland-Pfalz vergeben einen Sonderpreis von 5000 Euro für die beste Gründungsidee. Außerdem werden die Sonderpreise Unternehmensnachfolge sowie Unternehmerpersönlichkeit im Wert von jeweils 1000 Euro verliehen.

Die WFG bietet diverse (Online-)Seminare für Existenzgründer und Jungunternehmer an und berät individuell Termine können unter Telefon 06331 809-139 vereinbart werden.

Info

Bewerbungsunterlagen unter www.pioniergeist.rlp.de.