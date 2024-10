Die herbstliche Gräfensteiner Wanderwoche erstreckt sich nicht mehr – wie lange Zeit praktiziert – über fünf Touren, sondern nach dem neuen Konzept der Touristik der Verbandsgemeinde über drei Veranstaltungstage.

Los geht’s am Montag, 14. Oktober. Es folgen Wanderungen am Mittwoch und am Freitag unter dem gemeinsamen Motto „Willkommen Herbst“ im Gräfensteiner Land.

Gewandert wird zuerst in Clausen, dann in Münchweiler und zum Abschluss in Merzalben, jeweils ab 9 Uhr. Die jeweilige Streckenlänge liegt zwischen 8,5 Kilometern (Münchweiler) und 11,5 Kilometern (Merzalben). Die Wanderzeit ist angegeben mit drei bis dreieinhalb Stunden.

Indian-Summer-Atmosphäre

Zu Beginn des letzten Jahresdrittels hat der Herbst deutlich seine Spuren hinterlassen, die Natur vermittelt auf allen Strecken ein wenig eine „Indian-Summer-Atmosphäre“. Regenkleidung ist zumindest bei den ersten beiden Treffen angebracht, zum Abschluss kann sich eventuell die Sonne durchsetzen. Ideales Wanderwetter herrscht sicherlich hinsichtlich der Temperaturen, die laut Prognose bei 15 Grad liegen sollen.

Die Auftaktstrecke der Gräfensteiner Wanderwoche (Montag, 14. Oktober), angeführt von Dietmar Kraus, startet am Sportheim des FK Clausen, steuert zunächst auf den Aussichtspunkt Kreuzberg zu und zieht durch den bunt gewordenen Wald zum „Buschebrunnen“, der gerne als Rastplatz genutzt wird. Auf dem weiteren Weg passiert die Gruppe den vor über zwölf Jahren gebauten Solarpark und die übriggebliebene Anlage der früheren US-Bunker. Am „Friedenskreuz“ vorbei nähern sich die Wanderer der Ortsmitte.

Vom Kalten Krieg ins Mittelalter

Jede Tour bietet ihre Besonderheit und stellt die Begegnung mit einem Stück Geschichte her. Sind es in Clausen zum Beispiel die Kreuzwegstation aus dem Jahr 1842 oder die Relikte aus dem einstigen Munitionsdepot der Amerikaner aus Zeiten des Kalten Krieges, richtet sich der Blick beim Wandertag in Münchweiler (Mittwoch, 16. Oktober) auf das Mittelalter. Wanderführer Mathias Jäger und Timo Bäulerle laufen mit der Wandergruppe vom Parkplatz zum 412 Meter hoch gelegenen Gipfel des Röderkopfs und zum Rastplatz Trifelsblick. Die Reichsburg Trifels war von 1088 bis 1330 unter den Staufern und Saliern ein Zentrum der kaiserlichen Macht. Der Abstieg zum Tal führt zurück zum Startplatz.

Vom Wetter her der schönste Tag erwartet die Teilnehmer wohl bei der letzten Tour in Merzalben mit dem Ehepaar Schnellbacher als Wanderführer. Höhepunkt wird der fünf Kilometer lange „NatUrwaldpfad“ sein mit seiner wohltuenden Bodenbeschaffenheit. Vom „Luitpoldsturmblick“ gelangt die Gruppe über den Gräfensteinweg wieder zurück zur Schäferei.

Ziel für den geselligen Abschluss der Wanderwoche ist die Merzalber Gräfensteinhütte, wo im Anschluss an die Abschlusstour Ehrungen vorgenommen und die Wanderurkunden überreicht werden.

Info

Auskunft zur Wanderwoche bei der Tourist-Info im Rathaus, Telefon 06331 234180.