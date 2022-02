Die närrische Abordnung des Fußballclubs Gräfenstein verbreitete in schwierigen Zeiten ein wenig Spaß und Freude für den Dorfnachwuchs, aber auch für interessierte Erwachsene. Und das alles an Fastnachtssamstag, wo eigentlich in der Dämmerung der leuchtende Nachtumzug stattfinden sollte.

Ronny Christian, Vorsitzender des FCM, freute sich, „dass wenigstens ein bisschen Fastnachtsfreude verbreitet werden kann“, über die noch gewachsene Resonanz beim „Fasnachts-Spezialangebot“. Dabei handelte es sich um eine prall gefüllte Faschingsbox. 90 närrische Päckchen wurden ausgeliefert. Sie enthielten lustige Clownnasen, süße Bonbons, flotte Partyhüte, buntes Konfetti, farbige Luftschlangen und lautstarke Luftrüssel(trompetchen). Für die Erwachsenen gab es noch alkoholische Beigaben. Die gut sortierte Spaßbox für die Kinder beinhaltete bunte Malstifte, einen Malblock, reichlich Gummibärchentüten und ein unterhaltsames Spieleset.

Es wurden nicht nur Merzalber Jecken beliefert, wie Ronny Christian erfreut bemerkte. Bestellungen der närrischen Überraschungskiste wurden nach Leimen, Rieschweiler, Bruchweiler und Dahn geliefert. „Ich bin sehr zufrieden. Das war wieder eine schöne Aktion. Alle haben sich bei der Auslieferung gefreut und ein lautes Helau gerufen“, zog der FCM-Chef eine positive Bilanz. Natürlich hoffe er, dass im nächsten Jahr wieder richtig gefeiert werden dürfe und könne, so dass man keinen „närrischen Party-Box-Express“ mehr einsetzen müsse.

Außerdem hat der FCM eine Kostümprämierung via Facebook ins Leben gerufen. Wer will, kann ein Bild im Kostüm hochladen. Die beiden Kostüme mit den meisten Daumen-hoch-Klicks erhalten ein Essen bei den FCM-Essensaktionen.