Insgesamt 128 Altmeisterinnen und Altmeister in der Pfalz erhalten in diesen Tagen ihren goldenen Meisterbrief als Würdigung für ihr 50. Meisterjubiläum per Post- Coronabedingt hat die Handwerkskammer der Pfalz die Verleihung im Waldfischbacher Bürgerhaus abgesagt.

Die Handwerksmeister hätten 1971, in bewegten Zeiten, den Grundstein für ein erfolgreiches Berufsleben gelegt, schreibt die Kammer. Viele hätten sich zusätzlich zur Verantwortung als Betriebsinhaber und Ausbilder ehrenamtlich in den Gremien der Handwerksorganisation engagiert und wesentlich dazu beigetragen, dass die Kammern und Innungen ihre Aufgaben erfüllen konnten. Die Jubilare seien Vorbilder für die junge Generation. Jeder der Jubilare trage seinen persönlichen Anteil daran, dass das pfälzische Handwerk ein wichtiger Wirtschaftszweig der Region ist.

In Pirmasens erhalten die goldenen Meisterbriefe Friseurmeisterin Brigitte Brigaldino, Dachdeckermeister Richard Folz, Friseurmeister Rudolf Knierim und Kraftfahrzeugmechanikermeister Dietmar Schaaf. Im Landreis sind es Landmaschinenmechanikermeister Otto Gessner (Dellfeld), Kraftfahrzeugmechanikermeister Gerhard Kuntz (Lemberg), Werkzeugmachermeister Klaus Leitner (Dahn), Bäckermeister Jean-Claude Lickteig (Donsieders), Kraftfahrzeugmechanikermeister Wilfried Maier (Eppenbrunn), Friseurmeister Hans Maurer (Wallhalben), Fleischermeister Peter Weissgerber (Clausen), Schlossermeister Albrecht Weisshäuptel (Merzalben) und Maler- und Lackierermeister Heinrich Wilden (Contwig).