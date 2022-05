Lemberg könnte einen Gnadenhof für Papageien erhalten. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag für die Nutzungsänderung eines Grundstücks im Gutenbacherweg, wo ein Kaufinteressent geräumige Außenvolieren errichten will.

In Deutschland gibt es bereits mehrere Gnadenhöfe für Papageien, für die offenbar reger Bedarf vorhanden ist. Laut der Betreiberin eines solchen Gnadenhofs im Saarland würden sich viele Tierliebhaber Papageien verschiedener Arten ganz legal zulegen, ohne an die aufwendige Pflege der Tiere zu denken. Tierheime sind mit den großen Vögeln überfordert, weshalb für die Tiere letztlich ein Gnadenhof gebraucht wird. Und in dem kann es auch mal laut zugehen, weshalb der Kaufinteressent das Grundstück im Gutenbacherweg haben will.

Die Fläche ist Außenbereich, wo Nutzungen wie ein Gnadenhof für Papageien privilegiert seien, wie Bürgermeister Martin Niebuhr ausführte. Der Papageienliebhaber betreut nach eigener Aussage seit 25 Jahren solche Tiere, die körperlich beeinträchtigt oder verhaltensauffällig seien. Für ein Zusammenleben mit Artgenossen bräuchte es großräumige Volieren und Schutzhäuser, da die Tiere aus langer Einzelhaltung stammen.

In Lemberg selbst sei ein solcher Gnadenhof nicht zu genehmigen, da die Tiere ziemlich laut sind. Deshalb würde der Kaufinteressent gerne das Grundstück im Gutenbacherweg haben. Ein Wohnhaus ist bereits dort.

Niebuhr: Keine unzumutbare Beeinträchtigung

Bürgermeister Niebuhr geht davon aus, dass der Gnadenhof für die Nachbarn im Gutenbacherweg keine unzumutbare Beeinträchtigung darstelle. Was Klaus Müller (CDU) anders sieht. „Die Tiere machen ziemlich viel Krach“, gibt Müller zu bedenken. Der Gemeinderat stimmte letztlich bei zwei Nein-Stimmen aus der CDU und drei Enthaltungen aus der FWG-Fraktion für das Projekt. Jetzt muss es von der Kreisverwaltung noch genehmigt werden.